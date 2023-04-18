Міжнародний валютний фонд зазнав критики за прогнози, що цього року, попри посилення тиску західних санкцій, у РФ спостерігатиметься значніше економічне зростання, ніж у Сполученому Королівстві Ведикої Британії та Німеччині.

Про це інформує CNN.

Відтак директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва зауважила, що економічні перспективи Росії після 2023 року є “досить руйнівними”.

Якщо ви візьмете наші прогнози на середньострокову перспективу, вони передбачають, що економіка Росії скоротиться як мінімум на 7%”, – заявила Георгієва 18 квітня.

У січні МВФ прогнозував, що російська економіка цього року зросте на 0,3%, а наступного – на 2,1%. Це було набагато оптимістичніше, ніж останні прогнози Світового банку та Організації економічного співробітництва та розвитку. Економісти із цих груп передбачалали скорочення на 3,3% і 5,6% у 2023 році відповідно.

Навіть центральний банк РФ, який продовжив надзвичайний контроль над капіталом ще на шість місяців, заявив, що цього року валовий внутрішній продукт може скоротитися на 1%.

Своєю чергою, професор менеджменту в Єльському університеті Джеффрі Зонненфельд зауважив, що “МВФ заснув на перемикачі”, повторюючи пропаганду російського президента Володимира Путіна.

Що стосується Росії, то це наївно повторює вигадані Путіним прогнози щодо ВВП, по суті, канонізуючи та узаконюючи ці економічні міфи без жодної перевірки”, – зазначили Зонненфельд і двоє його колег, Стівен Роуч і Стівен Тіан.

Георгієва заявила CNN, що російська економіка з часом постраждає, оскільки робітники емігрують і доступ до технологій буде відрізано, а санкції проти її енергетичної галузі завдадуть значної шкоди.

У російському уряді повідомили про дефіцит бюджету у 2,58 трильйона рублів (34 мільярди доларів) за січень і лютий у порівнянні з профіцитом у 415 мільярдів (5,5 мільярда доларів) рублів за той самий період 2022 року. Доходи від нафти та газу впали на 46% у порівнянні з минулим роком.

Водночас глава МВФ нещодавно зауважила, що розв’язана РФ війна проти України має трагічні наслідки для всієї глобальної економіки, передає “Укрінформ”. Георгієва пояснила, що повномасштабне вторгнення – це не лише трагедія для українського народу, це трагедія для світової спільноти, оскільки це надсилає меседж про те, що “витрати на оборону зростатимуть, а дивіденд від миру зникає”.

Вона нагадала, що в останньому огляді Фонду “Перспективи світової економіки” (WEO) експерти прогнозують глобальне зростання не вище 2,8%, а протягом наступних п’яти років – близько 3%.

За її словами це “найгірший середньостроковий прогноз за десятиліття”.

Зауважимо, 24 лютого Міністерство фінансів США разом з партнерами G7 (“Великої сімки”) запровадили нові економічні санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються понад 200 фізичних та юридичних осіб, зокрема як російських, так і з країн Європи, Азії та на Близькому Сході, де підтримують агресію РФ.

Також США заборонили експортувати до РФ та РБ 276 одиниць товарів. Зокрема під заборону потрапили кондиціонери за ціною понад $750, холодильники, дорожчі за $750, мікрохвильові печі, посудомийні машини, кавомашини та смартфони, котрі вартують більш як $300.

У березні стало відомо, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

22 лютого Держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.