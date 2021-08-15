Група 1+1 media повідомила, що вчора, 14 серпня, під час акції протесту під Офісом президента, оголошеної активістами Національного корпусу, постраждав співробітник компанії – телеоператор Телевізійної Служби Новин, учасник АТО, заступник командира взводу "Карпатська Січ" Антон Філіпп.

Про це #Буквам повідомила пресслужба групи 1+1 media.

Зазначається, що Антон разом з кореспондентом ТСН Олександром Романюком фільмували перебіг акції, яка з мітингу переросла у справжню бійку.

“У результаті сутичок між активістами та поліцією, Антон Філіпп був збитий з ніг та отримав велику порцію сльозогінного газу. Станом на 15 серпня стан потерпілого погіршився, медики підозрюють також струс мозку, який могло спровокувати падіння чи удар. Наразі 1+1 media надає необхідну допомогу Антону – як медичну, так і юридичну – і вимагає знайти й притягнути нападника до відповідальності. Відповідну заяву буде подано до Національної поліції України”, – йдеться в повідомленні.

За словами потерпілого, напад на нього стався після ідентифікації окремими активістами символіки телеканалу 1+1 на знімальній техніці та ворожих закликів в бік працівника медіахолдингу.

“Такі дії, переконані у медіагрупі, суперечать засадам вільної журналістики та ставлять під сумнів не тільки безпеку новинарів під час виконання посадових обов’язків (під час акції також постраждав фотокореспондент видання “Букви”), але й природу подібних акцій зокрема. Адже відповідальність несе не тільки ініціатор мітингу, але й політичні сили, які за псевдопатріотичною риторикою нав‘язують суспільству мову ворожнечі та провокують сутички, зокрема фінансуючи подібні акції. Тому очікуємо на швидку реакцію правоохоронних органів та, відповідно, покарання винних у ситуації, що склалася”, – зазначили в телекомпанії.

Що сталося?

Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.

Погрози на адресу журналістів #Букв

Зазначимо, що це вже не перший випадок погроз у бік журналістів видання #Букви.

Восени 2019 року під час засідання Верховної Ради фотокореспондент #Букв зафільмував, як нардеп від “Слуги народу”, тодішній голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко листувався з повією на сайті знайомств та домовлявся про зустріч з нею. Йдеться про ту саму історію, яку в народі назвали “анал табу”. Нардеп спершу заявляв про провокацію, а потім погрожував #Буквам кримінальною справою. Його колега – заступник голови фракції “Слуги народу” у ВР Олександр Корнієнко — не тільки підтримав такі дії, а й пригрозив журналістам судом.

На стороні #Букв були юристи та Національна спілка журналістів України. Тоді розголос допоміг припинити тиск депутатів на незалежне ЗМІ.

У вересні 2020 року вже колишній “слуга народу” Євгеній Шевченко погрожував фотокору #Букв через фото, зроблене на засіданні парламенту.

Кум російського президента, один з лідерів “Опозиційної платформи — За життя” Віктор Медведчук також позивається проти #Букв та особисто власників видання — Катерини Рошук та Петра Терентьєва. Позов було подано ще у травні 2019 року. Предмет – новина #Букв про вирізану сцену з фільму про Василя Стуса, де фігурує ім’я Віктора Медведчука, який виступав адвокатом Василя Стуса у 1980 році. Нардепу не сподобалося речення з новини: “Медведчук під час судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого”. Розгляд справи триває.

#Букви є незалежним ЗМІ, яке належить до переліку онлайн-медіа з найвищим рівнем дотримання професійних журналістських стандартів. Також #Букви входять у топ ЗМІ, які не розміщують замовні публікації.

#Букви детально вивчають діяльність української влади, фіксують кожне порушення законів України з боку чинного президента України Володимира Зеленського в окремій рубриці і зосереджують свою діяльність на боротьбі з фейками. Зокрема, #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, як виглядає типовий “гройсманобот”.

Після публікації розслідування адміністрація Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом. З “наводкою” до соцмережі звернулося Федеральне бюро розслідувань США.

Також #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують президента Володимира Зеленського та знищують його опонентів. Цей матеріал став підставою для власного розслідування адміністраторів соцмережі Facebook. Згодом вони виявили мережу ботів (105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram).

#Букви висвітлюють російську агресію в Україні, через що неодноразово отримували погрози блокування з боку Роскомнагляду, який врешті-решт вніс сайт до переліку таких, що “містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”. Доступ до сайту видання обмежений на території РФ.