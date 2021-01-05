Іран передав Україні проєкт звіту щодо катастрофи літака МАУ

Про це в інтерв’ю виданню “Обозреватель” повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
За його словами, проєкт було отримано минулого тижня. України має ще два місяці на його опрацювання.
“Проєкт звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Маємо 2 місяці на коментарі та зауваження. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було б неможливо домогтися виплати компенсації та загальної справедливості”, – наголосив міністр.
21 жовтні стало відомо, що протягом тижня українське слідство має отримати детальну інформацію про результати розслідування авіакатастрофи.
В грудні повідомлялося, що організація цивільної авіації Ірану сформувала фінальний технічний звіт про причини катастрофи передала його Україні. Однак в МЗС заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. У МЗС Ірану у відповідь заявили, що все ж передали остаточний технічний звіт в онлайн-форматі.
Катастрофа літака МАУ
8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
У липні Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- У жовтні у Тегерані стартував другий раунд переговорів щодо катастрофи літака української авіакомпанії МАУ.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 30 грудня уряд Ірану затвердив суму компенсації у 150 тисяч доларів або її еквівалент в інших валютах для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”.