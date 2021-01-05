Іран передав Україні проєкт звіту щодо катастрофи літака МАУ

Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака МАУ Boeing 737, яка сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

Про це в інтерв’ю виданню “Обозреватель” повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, проєкт було отримано минулого тижня. України має ще два місяці на його опрацювання.

“Проєкт звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Маємо 2 місяці на коментарі та зауваження. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було б неможливо домогтися виплати компенсації та загальної справедливості”, – наголосив міністр.

21 жовтні стало відомо, що протягом тижня українське слідство має отримати детальну інформацію про результати розслідування авіакатастрофи.

В грудні повідомлялося, що організація цивільної авіації Ірану сформувала фінальний технічний звіт про причини катастрофи передала його Україні. Однак в МЗС заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. У МЗС Ірану у відповідь заявили, що все ж передали остаточний технічний звіт в онлайн-форматі.

Катастрофа літака МАУ