Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

На засідання 15 червня уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.

Джерело: Nova

Під час відкритої частини засідання прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленков заявив, що уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту та визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Державний секретар у Міністерстві закордонних справ Зденко Лучіч заявив, що “запропонованою декларацією парламент Хорватії визнає Голодомор – навмисний голод, який був організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років – як злочин геноциду проти українського народу”.

Зауважимо, 13 червня Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.