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Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

На засідання 15 червня уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.

Четвер, 15 червня 2023, 21:42
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Джерело: Nova

Під час відкритої частини засідання прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленков заявив, що уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту та визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Державний секретар у Міністерстві закордонних справ Зденко Лучіч заявив, що “запропонованою декларацією парламент Хорватії визнає Голодомор – навмисний голод, який був організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років – як злочин геноциду проти українського народу”.

Зауважимо, 13 червня Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 травня Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.

28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Тоді як 10 березня у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

1 лютого 2023 року парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.

15 грудня 2022 року Європейський парламент більшістю голосів підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

У листопаді 2022 року німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Теги: визнання геноцидом, уряд Хорватії, Хорватія, Голодомор

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