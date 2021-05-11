Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 2 208 людей. Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували 1 084 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 119 людей. За весь час епідемії померли 46 631 людина.
Одужали за добу 8 617 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 777 тис. 370 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 124 тис. 535 випадків зараження коронавірусу.
За добу було зроблено 21 974 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158).
За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 682 тис. 286 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 98 випадків за добу; всього виявлено 199 175 випадків – 4838 людей померли, 128 208 одужали;
• Вінницька область – 39 випадків за добу; всього зафіксовано 68 966 випадків – 1579 людей померли, 54 829 одужали;
• Волинська область – 105 випадків за добу; всього підтверджено 58 744 випадки – 1044 пацієнта померли, 52 784 одужали;
• Дніпропетровська область – 191 випадок за добу; всього діагностовано 126 768 випадків – 3594 пацієнта померли, 105 232 одужали;
• Донецька область – 325 випадків за добу; за час епідемії виявлено 84 103 випадки – 1879 людей померли, 69 547 одужали;
• Житомирська область – 16 випадків за добу; за весь час зафіксовано 85 761 випадок – 1661 пацієнт помер, 71 911 одужали;
• Закарпатська область – 43 випадки за добу; всього підтверджено 60 609 випадків – 1544 пацієнта померли, 56 608 одужали;
• Запорізька область – 169 випадків за добу; всього діагностовано 98 516 випадків – 2068 людей померли, 83 696 одужали;
• Івано-Франківська область – 31 випадок за добу; всього виявлено 84 670 випадків – 1998 людей померли, 79 701 одужали;
• Київська область – 76 випадків за добу; всього зафіксовано 120 820 випадків – 2521 пацієнт помер, 106 567 одужали;
• Кіровоградська область – 67 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 19 250 випадків – 712 пацієнтів померли, 12 883 одужали;
• Луганська область – 15 випадків за добу; за весь час діагностовано 24 584 випадки – 793 пацієнта померли, 20 055 одужали;
• Львівська область – 50 випадків за добу; всього виявлено 131 910 випадків – 3381 пацієнт помер, 110 987 одужали;
• Миколаївська область – 132 випадки за добу; за весь час зафіксовано 65 203 випадки – 1707 людей померли, 60 654 одужали;
• Одеська область – 86 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 136 487 випадків – 2686 людей померли, 107 483 одужали;
• Полтавська область – 97 випадків за добу; всього діагностовано 73 987 випадків – 1635 людей померли, 64 119 одужали;
• Рівненська область – 76 випадків за добу; всього виявлено 73 777 випадків – 1089 людей померли, 66 691 одужали;
• Сумська область – 51 випадок за добу; всього зафіксовано 74 593 випадки – 1179 людей померли, 68 087 одужали;
• Тернопільська область – 62 випадки за добу; всього підтверджено 67 676 випадків – 1118 людей померли, 60 744 одужали;
• Харківська область – 213 випадків за добу; всього діагностовано 140 770 випадків – 2930 людей померли, 116 670 одужали;
• Херсонська область – 38 випадків за добу; за весь час виявлено 32 447 випадків – 974 пацієнта померли, 26 749 одужали;
• Черкаська область – 128 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 77 394 випадки – 1104 пацієнта померли, 64 407 одужали;
• Чернівецька область – 63 випадки за добу; всього підтверджено 77 977 випадків – 1700 людей померли, 67 021 одужали;
• Чернігівська область – 37 випадків за добу; всього діагностовано 54 810 випадків – 1196 людей померли, 46 890 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 10 травня в Україні було щеплено 2 194 людини.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 865 590 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 10 травня:
• м. Київ – 0 щеплень;
• Вінницька область – 0 щеплень;
• Волинська область – 52 щеплення;
• Дніпропетровська область – 452 щеплення;
• Донецька область – 10 щеплень;
• Житомирська область – 54 щеплення;
• Закарпатська область – 93 щеплення;
• Запорізька область – 24 щеплення;
• Івано-Франківська область – 20 щеплень;
• Київська область – 50 щеплень;
• Кіровоградська область – 156 щеплень;
• Луганська область – 0 щеплень;
• Львівська область – 592 щеплення;
• Миколаївська область – 107 щеплень;
• Одеська область – 90 щеплень;
• Полтавська область – 74 щеплення;
• Рівненська область – 40 щеплень;
• Сумська область – 66 щеплень;
• Тернопільська область – 80 щеплень;
• Харківська область – 103 щеплення;
• Херсонська область – 0 щеплень;
• Хмельницька область – 20 щеплень;
• Черкаська область – 11 щеплень;
• Чернівецька область – 30 щеплень;
• Чернігівська область – 70 щеплень.
Вакцинація здійснювалася 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.
Станом на 10 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 531 754 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).