Станом на 11 травня в Україні підтверджено понад 2,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 4 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 2 208 людей. Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 1 084 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 119 людей. За весь час епідемії померли 46 631 людина. Одужали за добу 8 617 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 777 тис. 370 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 124 тис. 535 випадків зараження коронавірусу.

За добу було зроблено 21 974 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 682 тис. 286 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 98 випадків за добу; всього виявлено 199 175 випадків – 4838 людей померли, 128 208 одужали;

• Вінницька область – 39 випадків за добу; всього зафіксовано 68 966 випадків – 1579 людей померли, 54 829 одужали;

• Волинська область – 105 випадків за добу; всього підтверджено 58 744 випадки – 1044 пацієнта померли, 52 784 одужали;

• Дніпропетровська область – 191 випадок за добу; всього діагностовано 126 768 випадків – 3594 пацієнта померли, 105 232 одужали;

• Донецька область – 325 випадків за добу; за час епідемії виявлено 84 103 випадки – 1879 людей померли, 69 547 одужали;

• Житомирська область – 16 випадків за добу; за весь час зафіксовано 85 761 випадок – 1661 пацієнт помер, 71 911 одужали;

• Закарпатська область – 43 випадки за добу; всього підтверджено 60 609 випадків – 1544 пацієнта померли, 56 608 одужали;

• Запорізька область – 169 випадків за добу; всього діагностовано 98 516 випадків – 2068 людей померли, 83 696 одужали;

• Івано-Франківська область – 31 випадок за добу; всього виявлено 84 670 випадків – 1998 людей померли, 79 701 одужали;

• Київська область – 76 випадків за добу; всього зафіксовано 120 820 випадків – 2521 пацієнт помер, 106 567 одужали;

• Кіровоградська область – 67 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 19 250 випадків – 712 пацієнтів померли, 12 883 одужали;

• Луганська область – 15 випадків за добу; за весь час діагностовано 24 584 випадки – 793 пацієнта померли, 20 055 одужали;

• Львівська область – 50 випадків за добу; всього виявлено 131 910 випадків – 3381 пацієнт помер, 110 987 одужали;

• Миколаївська область – 132 випадки за добу; за весь час зафіксовано 65 203 випадки – 1707 людей померли, 60 654 одужали;

• Одеська область – 86 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 136 487 випадків – 2686 людей померли, 107 483 одужали;

• Полтавська область – 97 випадків за добу; всього діагностовано 73 987 випадків – 1635 людей померли, 64 119 одужали;

• Рівненська область – 76 випадків за добу; всього виявлено 73 777 випадків – 1089 людей померли, 66 691 одужали;

• Сумська область – 51 випадок за добу; всього зафіксовано 74 593 випадки – 1179 людей померли, 68 087 одужали;

• Тернопільська область – 62 випадки за добу; всього підтверджено 67 676 випадків – 1118 людей померли, 60 744 одужали;

• Харківська область – 213 випадків за добу; всього діагностовано 140 770 випадків – 2930 людей померли, 116 670 одужали;

• Херсонська область – 38 випадків за добу; за весь час виявлено 32 447 випадків – 974 пацієнта померли, 26 749 одужали;

• Черкаська область – 128 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 77 394 випадки – 1104 пацієнта померли, 64 407 одужали;

• Чернівецька область – 63 випадки за добу; всього підтверджено 77 977 випадків – 1700 людей померли, 67 021 одужали;

• Чернігівська область – 37 випадків за добу; всього діагностовано 54 810 випадків – 1196 людей померли, 46 890 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 10 травня в Україні було щеплено 2 194 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 865 590 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 10 травня:

• м. Київ – 0 щеплень;

• Вінницька область – 0 щеплень;

• Волинська область – 52 щеплення;

• Дніпропетровська область – 452 щеплення;

• Донецька область – 10 щеплень;

• Житомирська область – 54 щеплення;

• Закарпатська область – 93 щеплення;

• Запорізька область – 24 щеплення;

• Івано-Франківська область – 20 щеплень;

• Київська область – 50 щеплень;

• Кіровоградська область – 156 щеплень;

• Луганська область – 0 щеплень;

• Львівська область – 592 щеплення;

• Миколаївська область – 107 щеплень;

• Одеська область – 90 щеплень;

• Полтавська область – 74 щеплення;

• Рівненська область – 40 щеплень;

• Сумська область – 66 щеплень;

• Тернопільська область – 80 щеплень;

• Харківська область – 103 щеплення;

• Херсонська область – 0 щеплень;

• Хмельницька область – 20 щеплень;

• Черкаська область – 11 щеплень;

• Чернівецька область – 30 щеплень;

• Чернігівська область – 70 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.

Станом на 10 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 531 754 людини.