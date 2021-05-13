Станом на 13 травня в Україні підтверджено понад 6,8 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 6 813 людей. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2 569 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 346 людей. За весь час епідемії померли 47 333 людини. Одужали за добу 19 507 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 816 тис. 643 пацієнти.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 135 тис. 886 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 89 490 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 756 тис. 402 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 726 випадків за добу; всього виявлено 200 528 випадків – 4883 пацієнта померли, 130 113 одужали;

• Вінницька область – 128 випадків за добу; всього зафіксовано 69 157 випадків – 1592 пацієнта померли, 56 000 одужали;

• Волинська область – 226 випадків за добу; всього підтверджено 59 109 випадків – 1059 людей померли, 53 563 одужали;

• Дніпропетровська область – 553 випадки за добу; всього діагностовано 127 532 випадки – 3662 пацієнта померли, 107 206 одужали;

• Донецька область – 587 випадків за добу; за час епідемії виявлено 85 046 випадків – 1954 пацієнта померли, 71 568 одужали;

• Житомирська область – 118 випадків за добу; за весь час зафіксовано 85 939 випадків – 1680 людей померли, 73 957 одужали;

• Закарпатська область – 104 випадки за добу; всього підтверджено 60 725 випадків – 1553 пацієнта померли, 56 866 одужали;

• Запорізька область – 432 випадки за добу; всього діагностовано 99 223 випадки – 2106 людей померли, 86 403 одужали;

• Івано-Франківська область – 170 випадків за добу; всього виявлено 84 871 випадок – 2013 пацієнтів померли, 80 341 одужали;

• Київська область – 260 випадків за добу; за весь час зафіксовано 121 249 випадків – 2554 пацієнта померли, 108 354 одужали;

• Кіровоградська область – 117 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 19 419 випадків – 728 людей померли, 13 391 одужали;

• Луганська область – 126 випадків за добу; всього діагностовано 24 909 випадків – 817 людей померли, 20 692 одужали;

• Львівська область – 259 випадків за добу; всього виявлено 132 305 випадків – 3424 пацієнта померли, 115 081 одужали;

• Миколаївська область – 244 випадки за добу; всього зафіксовано 65 579 випадків – 1723 пацієнта померли, 61 419 одужали;

• Одеська область – 196 випадків за добу; всього підтверджено 136 833 випадки – 2738 людей померли, 109 679 одужали;

• Полтавська область – 307 випадків за добу; всього діагностовано 74 674 випадки – 1669 людей померли, 66 375 одужали;

• Рівненська область – 459 випадків за добу; за час епідемії виявлено 74 707 випадків – 1105 людей померли, 69 040 одужали;

• Сумська область – 159 випадків за добу; за весь час зафіксовано 74 810 випадків – 1206 людей померли, 69 335 одужали;

• Тернопільська область – 129 випадків за добу; всього діагностовано 67 859 випадків – 1125 людей померли, 61 601 одужали;

• Харківська область – 635 випадків за добу; всього підтверджено 141 750 випадків – 2977 людей померли, 118 427 одужали;

• Херсонська область – 158 випадків за добу; за весь час зафіксовано 32 636 випадків – 974 пацієнта померли, 27 268 одужали;

• Хмельницька область – 232 випадки за добу; всього виявлено 85 923 випадки – 1718 людей померли, 76 480 одужали;

• Черкаська область – 327 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 78 025 випадків – 1138 людей померли, 66 075 одужали;

• Чернівецька область – 74 випадки за добу; всього діагностовано 78 116 випадків – 1706 людей померли, 68 321 одужали;

• Чернігівська область – 87 випадків за добу; всього виявлено 54 962 випадки – 1229 людей померли, 49 088 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 12 травня в Україні було щеплено 20 386 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 901 107 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 12 травня:

• м. Київ – 1 610 щеплень;

• Вінницька область – 715 щеплень;

• Волинська область – 515 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 550 щеплень;

• Донецька область – 996 щеплень;

• Житомирська область – 1 052 щеплення;

• Закарпатська – 681 щеплення;

• Запорізька область – 1 351 щеплення;

• Івано-Франківська область – 906 щеплень;

• Київська область – 869 щеплень;

• Кіровоградська область – 527 щеплень;

• Луганська область – 448 щеплень;

• Львівська область – 1 221 щеплення;

• Миколаївська область – 738 щеплень;

• Одеська область – 1 199 щеплень;

• Полтавська область – 522 щеплення;

• Рівненська область – 676 щеплень;

• Сумська область – 400 щеплень;

• Тернопільська область – 893 щеплення;

• Харківська область – 899 щеплень;

• Херсонська область – 75 щеплень;

• Хмельницька область – 965 щеплень;

• Черкаська область – 549 щеплень;

• Чернівецька область – 477 щеплень;

• Чернігівська область – 552 щеплення.

Вакцинація здійснювалася 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.

Станом на 12 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 543 099 людей.