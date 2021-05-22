Станом на 22 травня в Україні підтверджено понад 4,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 4 606 людей. Серед них – 269 дітей та 108 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 1 665 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 178 людей. За весь час епідемії померли 49 279 людей. Одужали за добу 12 586 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 941 тис. 625 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 179 тис. 988 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 62 750 тестувань на коронавірус (з них методом ПЛР – 27 443 особи, методом ІФА – 11 957 осіб, експрес-тестами – 23 350 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 997 тис. 488 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 298 випадків за добу; всього виявлено 204 078 випадків – 5004 пацієнта померли, 142 326 одужали;

• Вінницька область – 80 випадків за добу; всього зафіксовано 70 026 випадків – 1644 пацієнта померли, 61 427 одужали;

• Волинська область – 160 випадків за добу; всього підтверджено 60 599 випадків – 1126 людей померли, 55 518 одужали;

• Дніпропетровська область – 438 випадків за добу; всього діагностовано 131 210 випадків – 3938 людей померли, 116 677 одужали;

• Донецька область – 334 випадки за добу; за час епідемії виявлено 88 218 випадків – 2137 людей померли, 78 287 одужали;

• Житомирська область – 134 випадки за добу; за весь час зафіксовано 87 069 випадків – 1716 людей померли, 81 223 одужали;

• Закарпатська область – 105 випадків за добу; всього підтверджено 61 332 випадки – 1573 пацієнта померли, 58 274 одужали;

• Запорізька область – 252 випадки за добу; всього діагностовано 101 537 випадків – 2222 пацієнта померли, 91 955 одужали;

• Івано-Франківська область – 72 випадки за добу; всього виявлено 85 755 випадків – 2037 людей померли, 81 893 одужали;

• Київська область – 303 випадки за добу; всього зафіксовано 123 753 випадки – 2638 людей померли, 115 441 одужали;

• Кіровоградська область – 63 випадки за добу; всього підтверджено 20 027 випадків – 770 людей померли, 15 378 одужали;

• Луганська область – 58 випадків за добу; всього діагностовано 25 744 випадки – 851 пацієнт помер, 22 910 одужали;

• Львівська область – 344 випадки за добу; за весь час виявлено 134 557 випадків – 3521 пацієнт помер, 123 797 одужали;

• Миколаївська область – 192 випадки за добу; всього зафіксовано 67 330 випадків – 1764 пацієнта померли, 63 005 одужали;

• Одеська область – 174 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 138 716 випадків – 2857 людей померли, 118 073 одужали;

• Полтавська область – 188 випадків за добу; всього діагностовано 76 363 випадки – 1748 людей померли, 72 018 одужали;

• Рівненська область – 201 випадок за добу; всього виявлено 77 102 випадки – 1149 людей померли, 73 329 одужали;

• Сумська область – 121 випадок за добу; всього зафіксовано 76 279 випадків – 1264 пацієнта померли, 72 038 одужали;

• Тернопільська область – 98 випадків за добу; всього підтверджено 68 923 випадки – 1157 людей померли, 64 119 одужали;

• Харківська область – 371 випадок за добу; всього діагностовано 145 241 випадок – 3150 людей померли, 127 862 одужали;

• Херсонська область – 132 випадки за добу; за час епідемії виявлено 34 044 випадки – 1015 людей померли, 29 129 одужали;

• Хмельницька область – 171 випадок за добу; за весь час діагностовано 87 324 випадки – 1775 людей померли, 80 702 одужали;

• Черкаська область – 164 випадки за добу; всього підтверджено 79 871 випадок – 1203 пацієнта померли, 70 547 одужали;

• Чернівецька область – 64 випадки за добу; всього зафіксовано 78 795 випадків – 1739 людей померли, 73 843 одужали;

• Чернігівська область – 89 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 56 095 випадків – 1281 пацієнт помер, 51 854 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 21 травня в Україні було щеплено 17 583 людини. З них одну дозу отримали 6 091 людина, повністю імунізовані – 11 492 людини.

Вакцинація здійснювалася 300 мобільними бригадами та 336 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії здійснено 1 млн 049 тис. 311 щеплень. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 72 302 людини.

Станом на 21 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 580 616 людей.