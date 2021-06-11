Станом на 11 червня в Україні підтверджено понад 1,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втроє більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1603 людей. Серед них – 75 дітей та 72 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 762 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 70 людей. За весь час епідемії померли 51 577 людей. Одужали за добу 5 583 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 120 тис. 780 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 221 тис. 427 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 55 342 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 25 837 осіб, методом ІФА – 10 741 особу, експрес-тестами – 18 764 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 460 тис. 411 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 217 випадків за добу; всього виявлено 210 520 випадків – 5144 пацієнта померли, 192 976 одужали;

• Вінницька область – 35 випадків за добу; всього зафіксовано 70 831 випадок – 1683 пацієнта померли, 68 417 одужали;

• Волинська область – 52 випадки за добу; всього підтверджено 61 812 випадків – 1175 людей померли, 59 477 одужали;

• Дніпропетровська область – 121 випадок за добу; всього діагностовано 134 759 випадків – 4355 людей померли, 126 865 одужали;

• Донецька область – 83 випадки за добу; за час епідемії виявлено 90 026 випадків – 2301 пацієнт помер, 86 385 одужали;

• Житомирська область – 27 випадків за добу; за весь час виявлено 88 083 випадки – 1770 людей померли, 85 323 одужали;

• Закарпатська область – 27 випадків за добу; всього підтверджено 61 905 випадків – 1599 людей померли, 59 509 одужали;

• Запорізька область – 97 випадків за добу; всього діагностовано 103 909 випадків – 2398 людей померли, 100 143 одужали;

• Івано-Франківська область – 18 випадків за добу; всього виявлено 86 515 випадків – 2080 людей померли, 83 220 одужали;

• Київська область – 105 випадків за добу; всього зафіксовано 126 501 випадок – 2715 людей померли, 121 476 одужали;

• Кіровоградська область – 11 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 464 випадки – 823 пацієнта померли, 18 414 одужали;

• Луганська область – 20 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 368 випадків – 917 людей померли, 24 703 одужали;

• Львівська область – 113 випадків за добу; всього виявлено 136 821 випадок – 3611 людей померли, 130 936 одужали;

• Миколаївська область – 56 випадків за добу; всього зафіксовано 69 352 випадки – 1820 людей померли, 66 756 одужали;

• Одеська область – 73 випадки за добу; всього підтверджено 140 049 випадків – 2932 пацієнта померли, 134 265 одужали;

• Полтавська область – 57 випадків за добу; всього діагностовано 77 427 випадків – 1825 людей померли, 74 558 одужали;

• Рівненська область – 92 випадки за добу; за весь час виявлено 79 091 випадок – 1191 пацієнт помер, 76 759 одужали;

• Сумська область – 57 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 77 444 випадки – 1300 людей померли, 74 849 одужали;

• Тернопільська область – 31 випадок за добу; всього підтверджено 69 841 випадок – 1184 пацієнта померли, 67 517 одужали;

• Харківська область – 69 випадків за добу; всього діагностовано 147 740 випадків – 3412 пацієнтів померли, 140 198 одужали;

• Херсонська область – 42 випадки за добу; за весь час підтверджено 35 344 випадки – 1108 людей померли, 32 832 одужали;

• Хмельницька область – 41 випадок за добу; всього виявлено 88 464 випадки – 1845 людей померли, 85 458 одужали;

• Черкаська область – 60 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 81 262 випадки – 1278 людей померли, 77 736 одужали;

• Чернівецька область – 31 випадок за добу; всього діагностовано 79 642 випадки – 1785 людей померли, 77 090 одужали;

• Чернігівська область – 68 випадків за добу; всього виявлено 57 257 випадків – 1326 людей померли, 54 918 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 54 329 людей. Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані – 23 585 людей.

Протягом доби працювали: 442 мобільні бригади, 617 пунктів щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації було здійснено 1 599 348 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 осіб.

Станом на 11 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 672 808 людей.