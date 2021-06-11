Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 1603 людей. Серед них – 75 дітей та 72 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували ще 762 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 70 людей. За весь час епідемії померли 51 577 людей.
Одужали за добу 5 583 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 120 тис. 780 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 221 тис. 427 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 55 342 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 25 837 осіб, методом ІФА – 10 741 особу, експрес-тестами – 18 764 особи).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 460 тис. 411 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 217 випадків за добу; всього виявлено 210 520 випадків – 5144 пацієнта померли, 192 976 одужали;
• Вінницька область – 35 випадків за добу; всього зафіксовано 70 831 випадок – 1683 пацієнта померли, 68 417 одужали;
• Волинська область – 52 випадки за добу; всього підтверджено 61 812 випадків – 1175 людей померли, 59 477 одужали;
• Дніпропетровська область – 121 випадок за добу; всього діагностовано 134 759 випадків – 4355 людей померли, 126 865 одужали;
• Донецька область – 83 випадки за добу; за час епідемії виявлено 90 026 випадків – 2301 пацієнт помер, 86 385 одужали;
• Житомирська область – 27 випадків за добу; за весь час виявлено 88 083 випадки – 1770 людей померли, 85 323 одужали;
• Закарпатська область – 27 випадків за добу; всього підтверджено 61 905 випадків – 1599 людей померли, 59 509 одужали;
• Запорізька область – 97 випадків за добу; всього діагностовано 103 909 випадків – 2398 людей померли, 100 143 одужали;
• Івано-Франківська область – 18 випадків за добу; всього виявлено 86 515 випадків – 2080 людей померли, 83 220 одужали;
• Київська область – 105 випадків за добу; всього зафіксовано 126 501 випадок – 2715 людей померли, 121 476 одужали;
• Кіровоградська область – 11 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 464 випадки – 823 пацієнта померли, 18 414 одужали;
• Луганська область – 20 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 368 випадків – 917 людей померли, 24 703 одужали;
• Львівська область – 113 випадків за добу; всього виявлено 136 821 випадок – 3611 людей померли, 130 936 одужали;
• Миколаївська область – 56 випадків за добу; всього зафіксовано 69 352 випадки – 1820 людей померли, 66 756 одужали;
• Одеська область – 73 випадки за добу; всього підтверджено 140 049 випадків – 2932 пацієнта померли, 134 265 одужали;
• Полтавська область – 57 випадків за добу; всього діагностовано 77 427 випадків – 1825 людей померли, 74 558 одужали;
• Рівненська область – 92 випадки за добу; за весь час виявлено 79 091 випадок – 1191 пацієнт помер, 76 759 одужали;
• Сумська область – 57 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 77 444 випадки – 1300 людей померли, 74 849 одужали;
• Тернопільська область – 31 випадок за добу; всього підтверджено 69 841 випадок – 1184 пацієнта померли, 67 517 одужали;
• Харківська область – 69 випадків за добу; всього діагностовано 147 740 випадків – 3412 пацієнтів померли, 140 198 одужали;
• Херсонська область – 42 випадки за добу; за весь час підтверджено 35 344 випадки – 1108 людей померли, 32 832 одужали;
• Хмельницька область – 41 випадок за добу; всього виявлено 88 464 випадки – 1845 людей померли, 85 458 одужали;
• Черкаська область – 60 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 81 262 випадки – 1278 людей померли, 77 736 одужали;
• Чернівецька область – 31 випадок за добу; всього діагностовано 79 642 випадки – 1785 людей померли, 77 090 одужали;
• Чернігівська область – 68 випадків за добу; всього виявлено 57 257 випадків – 1326 людей померли, 54 918 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 54 329 людей. Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані – 23 585 людей.
Протягом доби працювали: 442 мобільні бригади, 617 пунктів щеплення.
Від початку кампанії з вакцинації було здійснено 1 599 348 щеплень.
Отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 осіб.
Станом на 11 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 672 808 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.