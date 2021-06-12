Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 1 274 людей. Серед них – 40 дітей та 53 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували ще 709 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 69 людей. За весь час епідемії померли 51 646 людей.
Одужали за добу 4 905 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 125 тис. 685 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 222 тис. 701 випадок зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 54 821 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 26 999 осіб, методом ІФА – 10 910 осіб, експрес-тестами – 16 912 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 487 тис. 410 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 215 випадків за добу; всього виявлено 210 735 випадків – 5147 людей померли, 194 931 одужали;
• Вінницька область – 20 випадків за добу; всього зафіксовано 70 851 випадок – 1683 пацієнти померли, 68 520 одужали;
• Волинська область – 39 випадків за добу; всього підтверджено 61 851 випадок – 1177 людей померли, 59 638 одужали;
• Дніпропетровська область – 52 випадки за добу; всього діагностовано 134 811 випадків – 4364 пацієнти померли, 127 130 одужали;
• Донецька область – 84 випадки за добу; за час епідемії виявлено 90 110 випадків – 2310 людей померли, 86 496 одужали;
• Житомирська область – 26 випадків за добу; за весь час зафіксовано 88 109 випадків – 1772 пацієнти померли, 85 441 одужали;
• Закарпатська область – 29 випадків за добу; всього підтверджено 61 934 випадки – 1599 людей померли, 59 524 одужали;
• Запорізька область – 46 випадків за добу; всього діагностовано 103 955 випадків – 2400 людей померли, 100 373 одужали;
• Івано-Франківська область – 16 випадків за добу; всього виявлено 86 531 випадок – 2082 пацієнти померли, 83 339 одужали;
• Київська область – 102 випадки за добу; всього зафіксовано 126 603 випадки – 2719 людей померли, 121 702 одужали;
• Кіровоградська область – 14 випадків за добу; всього підтверджено 20 478 випадків – 825 людей померли, 18 430 одужали;
• Луганська область – 7 випадків за добу; всього діагностовано 26 375 випадків – 918 людей померли, 24 753 одужали;
• Львівська область – 84 випадки за добу; за весь час виявлено 136 905 випадків – 3618 людей померли, 131 108 одужали;
• Миколаївська область – 45 випадків за добу; всього підтверджено 69 397 випадків – 1822 пацієнти померли, 66 826 одужали;
• Одеська область – 50 випадків за добу; всього зафіксовано 140 099 випадків – 2938 людей померли, 134 453 одужали;
• Полтавська область – 30 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 77 457 випадків – 1830 людей померли, 74 666 одужали;
• Рівненська область – 41 випадок за добу; всього виявлено 79 132 випадки – 1191 пацієнт помер, 76 845 одужали;
• Сумська область – 36 випадків за добу; всього зафіксовано 77 480 випадків – 1300 людей померли, 74 896 одужали;
• Тернопільська область – 24 випадки за добу; всього підтверджено 69 865 випадків – 1184 пацієнти померли, 67 592 одужали;
• Харківська область – 104 випадки за добу; всього діагностовано 147 844 випадки – 3420 людей померли, 140 453 одужали;
• Херсонська область – 42 випадки за добу; за весь час виявлено 35 386 випадків – 1109 людей померли, 32 954 одужали;
• Хмельницька область – 34 випадки за добу; всього зафіксовано 88 498 випадків – 1845 людей померли, 85 565 одужали;
• Черкаська область – 53 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 81 315 випадків – 1281 пацієнт помер, 77 835 одужали;
• Чернівецька область – 27 випадків за добу; всього діагностовано 79 669 випадків – 1785 людей померли, 77 127 одужали;
• Чернігівська область – 54 випадки за добу; всього виявлено 57 311 випадків – 1327 людей померли, 55 088 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 62 062 людини. Одну дозу отримали 35 680 людей, повністю імунізовані – 26 382 людини.
Протягом доби працювали: 549 мобільних бригад, 701 пункт щеплення.
Від початку кампанії з вакцинації здійснено 1 млн 661 тис. 410 щеплень
Отримали 1 дозу – 1 430 990 осіб. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 230 420 осіб.
Станом на 12 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 678 522 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.