Станом на 12 червня в Україні підтверджено понад 1,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в чотири рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1 274 людей. Серед них – 40 дітей та 53 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 709 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 69 людей. За весь час епідемії померли 51 646 людей. Одужали за добу 4 905 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 125 тис. 685 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 222 тис. 701 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 54 821 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 26 999 осіб, методом ІФА – 10 910 осіб, експрес-тестами – 16 912 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 487 тис. 410 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 215 випадків за добу; всього виявлено 210 735 випадків – 5147 людей померли, 194 931 одужали;

• Вінницька область – 20 випадків за добу; всього зафіксовано 70 851 випадок – 1683 пацієнти померли, 68 520 одужали;

• Волинська область – 39 випадків за добу; всього підтверджено 61 851 випадок – 1177 людей померли, 59 638 одужали;

• Дніпропетровська область – 52 випадки за добу; всього діагностовано 134 811 випадків – 4364 пацієнти померли, 127 130 одужали;

• Донецька область – 84 випадки за добу; за час епідемії виявлено 90 110 випадків – 2310 людей померли, 86 496 одужали;

• Житомирська область – 26 випадків за добу; за весь час зафіксовано 88 109 випадків – 1772 пацієнти померли, 85 441 одужали;

• Закарпатська область – 29 випадків за добу; всього підтверджено 61 934 випадки – 1599 людей померли, 59 524 одужали;

• Запорізька область – 46 випадків за добу; всього діагностовано 103 955 випадків – 2400 людей померли, 100 373 одужали;

• Івано-Франківська область – 16 випадків за добу; всього виявлено 86 531 випадок – 2082 пацієнти померли, 83 339 одужали;

• Київська область – 102 випадки за добу; всього зафіксовано 126 603 випадки – 2719 людей померли, 121 702 одужали;

• Кіровоградська область – 14 випадків за добу; всього підтверджено 20 478 випадків – 825 людей померли, 18 430 одужали;

• Луганська область – 7 випадків за добу; всього діагностовано 26 375 випадків – 918 людей померли, 24 753 одужали;

• Львівська область – 84 випадки за добу; за весь час виявлено 136 905 випадків – 3618 людей померли, 131 108 одужали;

• Миколаївська область – 45 випадків за добу; всього підтверджено 69 397 випадків – 1822 пацієнти померли, 66 826 одужали;

• Одеська область – 50 випадків за добу; всього зафіксовано 140 099 випадків – 2938 людей померли, 134 453 одужали;

• Полтавська область – 30 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 77 457 випадків – 1830 людей померли, 74 666 одужали;

• Рівненська область – 41 випадок за добу; всього виявлено 79 132 випадки – 1191 пацієнт помер, 76 845 одужали;

• Сумська область – 36 випадків за добу; всього зафіксовано 77 480 випадків – 1300 людей померли, 74 896 одужали;

• Тернопільська область – 24 випадки за добу; всього підтверджено 69 865 випадків – 1184 пацієнти померли, 67 592 одужали;

• Харківська область – 104 випадки за добу; всього діагностовано 147 844 випадки – 3420 людей померли, 140 453 одужали;

• Херсонська область – 42 випадки за добу; за весь час виявлено 35 386 випадків – 1109 людей померли, 32 954 одужали;

• Хмельницька область – 34 випадки за добу; всього зафіксовано 88 498 випадків – 1845 людей померли, 85 565 одужали;

• Черкаська область – 53 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 81 315 випадків – 1281 пацієнт помер, 77 835 одужали;

• Чернівецька область – 27 випадків за добу; всього діагностовано 79 669 випадків – 1785 людей померли, 77 127 одужали;

• Чернігівська область – 54 випадки за добу; всього виявлено 57 311 випадків – 1327 людей померли, 55 088 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 62 062 людини. Одну дозу отримали 35 680 людей, повністю імунізовані – 26 382 людини.

Протягом доби працювали: 549 мобільних бригад, 701 пункт щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації здійснено 1 млн 661 тис. 410 щеплень

Отримали 1 дозу – 1 430 990 осіб. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 230 420 осіб.

Станом на 12 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 678 522 людини.