Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 655 людей (з них дітей – 37, медпрацівників – 18).
До лікарень ушпиталено ще 508 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 13 людей. За весь час епідемії померли 52 769 людей.
Одужали за добу 577 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 182 тис. 502 пацієнта.
Загалом в Україні було виявлено 2 млн 245 тис. 930 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 43 503 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 18 151 особу, методом ІФА – 9 082 осіб, експрес-тестами – 16 270 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 200 тис. 678 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 232 випадки;
• Вінницька область – 12 випадків;
• Волинська область – 6 випадків;
• Дніпропетровська область – 27 випадків;
• Донецька область – 39 випадків;
• Житомирська область – 10 випадків;
• Закарпатська область – 10 випадків;
• Запорізька область – 31 випадок;
• Івано-Франківська область – 8 випадків;
• Київська область – 13 випадків;
• Кіровоградська область – 4 випадки;
• Луганська область – 28 випадків;
• Львівська область – 24 випадки;
• Миколаївська область – 14 випадків;
• Одеська область – 59 випадків;
• Полтавська область – 10 випадків;
• Рівненська область – 4 випадки;
• Сумська область – 17 випадків;
• Тернопільська область – 9 випадків;
• Харківська область – 41 випадок;
• Херсонська область – 26 випадків;
• Хмельницька область – 14 випадків;
• Черкаська область – 12 випадків;
• Чернівецька область – 4 випадки;
• Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 100 003 людини.
Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.
Протягом доби працювали: 654 мобільні бригади; 1 830 пунктів щеплення; 69 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 4 млн 279 тис. 666 щеплень.
Отримали 1 дозу – 2 778 375 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 501 291 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
- 18 липня Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna (2 млн доз), яку передали Сполучені Штати Америки.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.
- Із середи, 21 липня, в Україні стартував останній – 5-й етап вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.