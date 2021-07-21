Станом на 21 липня в Україні підтверджено понад 650 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість одужань за добу менша, ніж показник захворювань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 655 людей (з них дітей – 37, медпрацівників – 18).

До лікарень ушпиталено ще 508 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 13 людей. За весь час епідемії померли 52 769 людей. Одужали за добу 577 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 182 тис. 502 пацієнта.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 245 тис. 930 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 43 503 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 18 151 особу, методом ІФА – 9 082 осіб, експрес-тестами – 16 270 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 200 тис. 678 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 232 випадки;

• Вінницька область – 12 випадків;

• Волинська область – 6 випадків;

• Дніпропетровська область – 27 випадків;

• Донецька область – 39 випадків;

• Житомирська область – 10 випадків;

• Закарпатська область – 10 випадків;

• Запорізька область – 31 випадок;

• Івано-Франківська область – 8 випадків;

• Київська область – 13 випадків;

• Кіровоградська область – 4 випадки;

• Луганська область – 28 випадків;

• Львівська область – 24 випадки;

• Миколаївська область – 14 випадків;

• Одеська область – 59 випадків;

• Полтавська область – 10 випадків;

• Рівненська область – 4 випадки;

• Сумська область – 17 випадків;

• Тернопільська область – 9 випадків;

• Харківська область – 41 випадок;

• Херсонська область – 26 випадків;

• Хмельницька область – 14 випадків;

• Черкаська область – 12 випадків;

• Чернівецька область – 4 випадки;

• Чернігівська область – 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 100 003 людини.

Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.

Протягом доби працювали: 654 мобільні бригади; 1 830 пунктів щеплення; 69 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 4 млн 279 тис. 666 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 778 375 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 501 291 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.