Станом на 24 липня в Україні підтверджено понад 700 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже вдвічі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 745 людей (з них дітей – 51, медпрацівників – 20).

До лікарень ушпиталено ще 395 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 24 людини. За весь час епідемії померли 52 835 людей. Одужали за добу 394 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 184 тис. 036 пацієнтів.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 248 тис. 164 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 39 142 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 39 142 особи, методом ІФА – 7 326 осіб, експрес-тестами – 13 235 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 258 тис. 394 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 194 випадки;

• Вінницька область – 14 випадків;

• Волинська область – 1 випадок;

• Дніпропетровська область – 58 випадків;

• Донецька область – 30 випадків;

• Житомирська область – 3 випадки;

• Закарпатська область – 6 випадків;

• Запорізька область – 24 випадки;

• Івано-Франківська область – 6 випадків;

• Київська область – 30 випадків;

• Кіровоградська область – 5 випадків;

• Луганська область – 30 випадків;

• Львівська область – 42 випадки;

• Миколаївська область –30 випадків;

• Одеська область – 38 випадків;

• Полтавська область – 29 випадків;

• Рівненська область – 10 випадків;

• Сумська область – 42 випадки;

• Тернопільська область – 9 випадків;

• Харківська область – 32 випадки;

• Херсонська область – 54 випадки;

• Хмельницька область – 10 випадків;

• Черкаська область – 22 випадки;

• Чернівецька область – 7 випадків;

• Чернігівська область – 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 152 675 людей.

Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані – 62 603 людини.

Протягом доби працювали: 802 мобільні бригади; 2 692 пункти щеплення; 267 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 4 млн 691 тис. 872 щеплення

Отримали 1 дозу – 3 010 138 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.