Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 745 людей (з них дітей – 51, медпрацівників – 20).
До лікарень ушпиталено ще 395 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 24 людини. За весь час епідемії померли 52 835 людей.
Одужали за добу 394 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 184 тис. 036 пацієнтів.
Загалом в Україні було виявлено 2 млн 248 тис. 164 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 39 142 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 39 142 особи, методом ІФА – 7 326 осіб, експрес-тестами – 13 235 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 258 тис. 394 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 194 випадки;
• Вінницька область – 14 випадків;
• Волинська область – 1 випадок;
• Дніпропетровська область – 58 випадків;
• Донецька область – 30 випадків;
• Житомирська область – 3 випадки;
• Закарпатська область – 6 випадків;
• Запорізька область – 24 випадки;
• Івано-Франківська область – 6 випадків;
• Київська область – 30 випадків;
• Кіровоградська область – 5 випадків;
• Луганська область – 30 випадків;
• Львівська область – 42 випадки;
• Миколаївська область –30 випадків;
• Одеська область – 38 випадків;
• Полтавська область – 29 випадків;
• Рівненська область – 10 випадків;
• Сумська область – 42 випадки;
• Тернопільська область – 9 випадків;
• Харківська область – 32 випадки;
• Херсонська область – 54 випадки;
• Хмельницька область – 10 випадків;
• Черкаська область – 22 випадки;
• Чернівецька область – 7 випадків;
• Чернігівська область – 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 152 675 людей.
Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані – 62 603 людини.
Протягом доби працювали: 802 мобільні бригади; 2 692 пункти щеплення; 267 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 4 млн 691 тис. 872 щеплення
Отримали 1 дозу – 3 010 138 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
- 18 липня Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna (2 млн доз), яку передали Сполучені Штати Америки.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.
- Із середи, 21 липня, в Україні стартував останній – 5-й етап вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.