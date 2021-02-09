Національна рада Латвії з електронних ЗМІ виключила з переліку телеканалів, які можна ретранслювати у країні, ще 16 російських телеканалів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“З огляду на те, що нам не вдалося отримати доказів того, що ці програми хтось представляє в Латвії, вони були виключені зі списку програм, які будуть ретранслювати в Латвії”, – повідомив керівник регулятора Іварс Аболіньш.

Попередній правовласник SIA “TEM LV” повідомив, що більше не має прав на ретрансляцію з 1 лютого, подібну інформацію надали й кабельні оператори.

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ пообіцяла і надалі захищати латвійський інформаційний простір.

Серед телеканалів, яким заборонили мовлення: REN TV Baltic, НТВ Мир Baltic, Karusel International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, Киномикс, Наше новое кино, Родное кино, Индийское кино, Кинокомедия, Киносерия, КВН ТВ, Кухня ТВ, Бокс ТВ и HD Life.

Рішення оприлюднили через день після заборони ретрансляції “Россия РТР” у Латвії.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.