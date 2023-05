На півночі Косова відновились протести сербів

Джерело: AFP

28 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Приштину та Белград знизити напругу у відносинах після сутичок між косовською поліцією та протестувальниками. На шляху до діалогу глава НАТО пропонує заручитися підтримкою ЄС.

Серби заявили, що вимагають виведення косовських сил безпеки з регіону та звільнення мерів, що належать до етнічної албанської групи населення. У Косово відбулися зіткнення протестувальників із силами KFOR.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз “найрішучіше” засудив “шокувальне насильство” у місті Звечан.

Протистояння у регіоні загострилося після 26 травня, коли у Косові вступили на посаду мери кількох міст. На місцевих виборах, попри явку в 3,5% перемогли косовські албанці, оскільки місцеві серби відмовилися брати участь у виборах у квітні. Після цього в Косово почалися протести, які переросли у зіткнення між спецназом та сербами.

Наразі стало відомо, що у НАТО заявили про розгортання додаткових сил у Косово після зіткнень.

