Народні депутати, члени тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування нападів на активістів Катерину Гандзюк та Сергія Стерненка, готові піти на силовий привід свідків на засідання ТСК.

Про це йдеться у матеріалі #Букв “Справа Гандзюк. Чому активісти пікетують Венедіктову, а ТСК хоче її допитати”.

Так, 29 квітня голова Офісу Генерального прокурора Ірина Венедіктова не прийшла на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування нападів на активістів, бо їй не забезпечили безпеку.

Варто зазначити, що представники парламентської Тимчасової слідчої комісії запросили Ірину Венедіктову та Івана Баканова на своє засідання, яке має відбутися 30 квітня о 17:00.

На цьому ж засіданні у якості свідків мають заслухати процесуальних керівників у справі Катерини. А у разі їхньої неявки депутати обіцяли використати нові повноваження депутатських слідчих комісій і силою доставити свідків на засідання ТСК. Також перспектива фактичного допиту депутатською слідчою комісією може загрожувати й самій Венедіктовій.

“Є інтерв’ю Трепака, де він говорить, що голова ОГПУ вчиняла на нього тиск (йдеться про вимогу оголосити підозру активісту Сергію Стерненку в умисному убивстві – ред). І є протокол, в якому прокурори цей факт зафіксували. Ми звернулися до Офісу генпрокурора, аби вони цю інформацію підтвердили чи спростували й надали нам копію цього протоколу. На що в ОГПУ сказали, що їм потрібно ще 30 днів часу, аби надати нам документи. Однак якщо пан Трепак підтвердить цю інформацію під протокол, якщо ми побачимо документи з Офісу генпрокурора, то ми будемо уже як свідка для дачі пояснень викликати і пані Венедіктову”, – заявив у коментарі #Буквам голова ТСК у справі Гандзюк, депутат від фракції “Слуга народу” Ігор Василів.

Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обурена тим фактом, що під її будинком правозахисники влаштували акцію протесту, звинувачуючи її в “зливі” справи Катерини Гандзюк.

Вона сказала, що вже почався процес ознайомлення з матеріалами слідства.

Нагадаємо, в грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили трьом особам.

Главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.

4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну — помічникові депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангера. Зазначалося, що Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук. Він був затриманий на території Болгарії в січні 2020 року та згодом заарештований на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. 16 березня він був екстрадований.