Російський опозиціонер Олексій Навальний підтвердив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідувала його у берлінській клініці "Шаріте".

Про це він написав у Twitter.

“Зустріч була, але не варто називати її “секретною”. Швидше, приватна зустріч і розмова з родиною. Я дуже вдячний канцлеру Меркель за те, що вона відвідала мене в лікарні”, – написав політик.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Нагадаємо, сьогодні видання Der Spiegel з посиланням на свої джерела повідомило, що канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального під час його лікування в німецькій клініці “Шаріте”.

Як відомо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції і Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.