«Нормандська зустріч радників»: Україна та Росія сповістили про різні підсумки

Представники України та Росії на зустрічі радників у нормандському форматі оприлюднили різні підсумки результатів переговорів, що відбулися в Берліні.

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Як повідомлялося раніше, 11 вересня українська делегація, яку очолив віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, прибула до Берліна задля участі у переговорах радників лідерів країн “нормандської четвірки”.

До української делегації увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України. Поїхав і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Російську делегацію очолював заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Засідання тривало 7 годин.

Після закінчення перемовин очільники делегацій виступили з різними підсумками.

Так, першим виступив Козак, який заявив, що “обмін думками” відбувся, але похвалитеся він не може.

“Відбувся обмін думками з усіх питань врегулювання конфлікту. На жаль, не можу похвалитися, що з усіх питань досягли узгоджених рішень”, – сказав він.

Він сказав, що на цій зустрічі не обговорювалося питання про зустріч лідерів країн “нормандського формату” в Берліні.

“Питання про саміт навіть не обговорювалося”, – розповів він.

За його словами, “саміт не є самоціллю, а потрібен для того, щоб просуватися далі та приймати нові рішення”.

Козак наголосив, що саміт лідерів “нормандської четвірки” може відбутися, лише після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі у Парижі.

“Попри те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт у нормандському форматі є метою, ми розуміємо, що підстав для його проведення немає. Якщо ми будемо збиратися, щоб просто поговорити, ми відтягнемо врегулювання конфлікту на невизначений термін. Проривів немає”, – заявив представник Росії.

Він зазначив, що вдалося домовитися про дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Також обговорювалося питання підходів до Мінських угод та практичних дій щодо їх реалізації.

Козак також заявив, що українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні й Верховна Рада нібито найближчим часом розгляне питання коригування вже прийнятої постанови.

За його словами, прийняття українським парламентом постанови про призначення місцевих виборів погіршило ситуацію з урегулюванням конфлікту, адже зазначені в постанові умови проведення місцевих виборів суперечать мінським домовленостями.

Через деякий час перед журналістами виступив керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який заявив, що “нормандська зустріч” на рівні лідерів може відбутися до кінця року.

“Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо строків, але… все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року”, – цитує Єрмака агентство “Укрінформ”.

Єрмак також не підтвердив слів Козака щодо перегляду постанови ВР про призначення місцевих виборів.

“Ви знаєте, я думаю, що він мав на увазі й так проілюстрував інформацію, яка є на офіційному сайті ВР, де зареєстрована постанова щодо внесення змін до постанови, яка стосується проведення місцевих виборів”, – сказав глава офісу президента України, цитує Єрмака “Європейська правда”.

Згодом Офіс президента оприлюднив офіційну інформацію щодо перемовин у Берліні.

Також в ОПУ зазначили, що сторони обговорювали подробиці перемовин у мінській Тристоронній контактній групі. Про які саме подробиці йдеться — не повідомляється.

Крім цього було обговорено питання взаємного звільнення утримуваних осіб та забезпечення повного й безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до таких осіб.

В Офісі Глави держави запевнили, що під час перемовин було досягнуто домовленості провести ще одну зустріч на рівні радників лідерів “четвірки” — України, Німеччини, Франції, Росії — найближчими тижнями.

“Досягнуто домовленості зустрітися у форматі радників лідерів країн – учасниць “нормандської четвірки” впродовж наступних тижнів та продовжити обговорення виконання паризьких домовленостей і підготовки Берлінського саміту в “нормандському форматі”, — йдеться в повідомленні.