Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що країна підтримає зусилля з тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Джерело: SkyNews

Рішення влада Норвегії прийняла після того, як США дозволили західним країнам спорядити Україні винищувачі F-16 американського виробництва.

Раніше в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що вже у липні може розпочатись навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

За словами Поульсена, він очікує, що до кінця червня будуть узгоджені всі формальності і вже у липні розпочнеться навчання українських пілотів на винищувачах.

Водночас, додав він, перш ніж винищувачі зможуть використовувати безпосередньо в Україні, може пройти “до шести місяців”.

Раніше стало відомо, що Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.

Додамо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та глава уряду Нідерландів Марк Рютте працюють над створенням “міжнародної коаліції”, аби допомогти Україні отримати винищувачі F-16 “у цей ключовий момент опору вторгненню Путіна”.

Ввечері 16 травня український президент також повідомив, що ініціативу “коаліції винищувачів” підтримав прем’єр Нідерландів та висловив вдячність.

У пресслужбі британського уряду підтвердили, що Сунак та Рютте погодилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції, щоб забезпечити Україну можливостями з повітря, підтримуючи все, “від навчання до закупівлі літаків F-16”.

Після зустрічі з британським прем’єр-міністром Зеленський натякнув, що Україна наближається до отримання F-16, сказавши, що Україна та Велика Британія “продовжують працювати над коаліцією винищувачів” і “ми активно рухаємося вперед”.

Вже 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що передавати літаки, ймовірно, будуть підрозділами.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.