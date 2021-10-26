Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларацію народного депутата від групи “За майбутнє” Олександра Гереги за 2020 рік.

Про це агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо”.

Як зазначається, НАЗК звернулося до журналістів агентства із запитом щодо фактів, викладених у матеріалі глобального витоку Pandora Papers, у якому фігурують українські політики та бізнесмени.

Зокрема, у матеріалі йдеться про те, що завдяки витоку Pandora Papers журналісти виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі. Ці фірми пов’язані із мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

У документах подружжя Герег визначено власниками п’яти кіпрських компаній.

“Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування”, — йдеться у матеріалі.

Обидва фонди не зазначені у декларації нардепа Гереги, як і дві з п’яти кіпрських компаній — Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

За даними журналістів, Edlagor Enterprises Limited володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму – “Новацентр К”. Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, які до окупації Криму були частиною “Епіцентру”.

Зв’язок подружжя Герег із бізнесом у Криму журналісти встановили через те, що партнером кіпрських фірм у цьому бізнесі виступав Олег Воротний – бізнес-партнер власників “Епіцентру”. При цьому “Слідство.Інфо” наголошує, що саме завдяки витоку Pandora Papers вдалося з’ясувати, що Олександр та Галина Гереги мали безпосередній стосунок до торгівлі будматеріалами, зокрема, в Криму вже після окупації півострова Росією.

Документи свідчать про те, що Олександр та Галина Гереги через мережу фондів та фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції із групою компаній Гереги щонайменше до 2019-го.

Витяг із реєстру Республіки Кіпр свідчить, що компанія Atropa Services S.A., яка згадується у витоку Pandora Papers як пов’язана із бізнесом родини Герег, була власницею Edlagor Enterprises Limited до березня 2020 року.

За повідомленням ЗМІ, “Новацентр К” – найбільший платник податків у бюджет окупованого Севастополя.

Олександр Герега заперечив, “Слідству.Інфо”, що веде бізнес у Криму.

“Контроль над нерухомим майном (гіпермаркетами) та операційною діяльністю “Епіцентр К” у Криму був втрачений після його окупації та анексії Російською Федерацією”, – зазначив нардеп.

Крім того, Герега заперечив належність Edlagor Enterprises до групи “Епіцентр”, хоча документи провайдера Dadlaw свідчать про те, що ця компанія належала нардепу.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року в Мережі був оприлюднений лист на бланку нардепа і співвласника “Епіцентру” Олександра Гереги, адресований мерові Києва Віталію Кличку. У листі пропонувалося закупити захисні засоби, які були доставлені в Україну літаком “Мрія”, в торговельній мережі нардепа. Кличко підтвердив, що лист Гереги надійшов до КМДА.

Літак із вантажем з Китаю особисто зустрічав президент Володимир Зеленський. Як виявилося, “Мрія” доставила вантаж для торгових центрів “Епіцентр”.

#Букви розповідали, як у Мережі реагували на скандал навколо медичного вантажу для “Епіцентру”.

В “Епіцентрі” заявили, що повністю оплатили рейс літака “Мрія”, який здійснив постачання засобів індивідуального захисту з Китаю.

Пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що президент Володимир Зеленський зустрічав літак “Мрія” з товарами для “Епіцентру” для реклами.

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.

Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.