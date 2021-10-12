Афганський перекладач, який у 2008 році врятував Джо Байдена та інших сенаторів США під час хуртовини в горах Афганістану, покинув країну, рятуючись від влади талібів.

Про це повідомляє американське видання CNN.

У 2008 році військовий гелікоптер, що перевозив сенаторів Джо Байдена, Джона Керрі та Чака Гейгеля та інших законодавців США змушений був здійснити аварійну посадку в засніженій долині гір Афганістану. Причиною екстреного приземлення була потужна хуртовина.

Окрім природного катаклізму була ще одна загроза: через ландшафт весь екіпаж гелікоптеру був вразливий для нападу талібів. Перекладач Аман Халілі був серед афганських співробітників уряду США, які вивезли групу в безпечне місце.

Тепер він приєднується до тисяч афганців, які втекли з країни, щоб уникнути життя під владою талібів.

З серпня він звертався за допомогою, щоб подолати візові питання для виїзду з країни. Халілі намагався отримати спеціальну імміграційну візу США (SIV) для втечі з Афганістану, але вона застрягла на процесі обробки.

Після того, як військові США покинули країну, Халілі закликав пана Байдена врятувати його, його дружину та п’ятьох дітей. “Я йому довіряю. Я вірю, що він може все”, – говорив чоловік про президента США.

11 жовтня високопоставлений представник Державного департаменту підтвердив, що Халілі та його родині вдалося покинути Афганістан. “Ми раді, що він буде на шляху до безпеки” — ,, зазначив представник Держдепу.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США. На наступний день таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.

Нагадаємо, Генеральний інспектор США щодо відновлення Афганістану розслідує інформацію про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав звідти, вивізши 169 мільйонів доларів.