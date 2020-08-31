З 1 вересня на українців чекає низка змін: зокрема, діти підуть до школи в нових реаліях, трохи зростуть мінімальна зарплата та пенсії, а банки повинні зробити свою роботу більш прозорою.

#Букви розповідають детальніше про майбутні зміни.

Підвищення “мінімалки”

З 1 вересня буде підвищено розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень на місяць.

Відповідний законопроєкт 25 серпня ухвалила Верховна Рада України, а згодом підписав президент Володимир Зеленський.

Варто відзначити, що зараз, згідно з держбюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4723 грн в місячному розмірі. Відтак, підвищення склало 277 грн.

У зв’язку з підвищенням “мінімалки” Кабінет Міністрів підвищив посадові оклади (тарифні ставки) бюджетникам. Посадовий оклад (тарифна ставка) 1 розряду відтепер становитиме 2225 грн; 2 тарифного розряду – 2425 гривень; 3 тарифного розряду – 2626 гривень; 4 тарифного розряду – 2826 гривень; 5 тарифного розряду – 3026 гривень і так далі.

Підвищення пенсій

На підставі збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 вересня також підвищиться розмір мінімальної пенсії для ряду категорій.

Згідно з повідомленням на сайті Пенсійного фонду України, буде підвищено мінімальний розмір пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки).

Відтак, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 грн до 2000 грн.

Пенсії перерахують 1,6 млн пенсіонерів. У нових розмірах пенсію нараховуватимуть з вересня 2020 року.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій із використанням нового показника мінімальної заробітної плати буде здійснюватися після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

Підвищення зарплат медикам

З 1 вересня передбачено підвищення заробітної плати медичним працівникам, про що повідомляв очільник МОЗ України Максим Степанов.

Підвищення розраховане так: лікарям у середньому буде підвищена зарплата на 3,5 тисячі гривень; середньому медичному персоналу – на 2,5 тисячі; молодшому медичному персоналу на приблизно 1250 гривень.

Нові карантинні правила для шкіл

Через спалах коронавірусу COVID-19 навчання в школах і вищих навчальних закладах з 1 вересня відбуватиметься за новими карантинними правилами.

Так, вхід у приміщення закладів освіти буде можливий тільки при наявності захисної маски або респіратора. Під час занять маски і респіратори можна не використовувати, але їх використання є обов’язковим під час пересування приміщеннями установи.

Водночас для учнів 1-4 класів вхід до школи і пересування нею дозволяється без маски або респіратора.

У регіонах із “помаранчевої” зони карантину педагогам під час занять рекомендується використовувати захисні щитки.

Персонал закладу освіти допускається до роботи за наявності маски, респіратора або захисного щитка і після безконтактної термометрії. У разі виявлення температури вище 37,2℃ та ознак гострого респіраторного захворювання працівник не допускається до установи.

У разі підтвердження хвороби COVID-19 у одного з учнів (студентів), весь клас (група) буде відправлятися на самоізоляцію.

Перехід на українську мову навчання

З вересня російськомовні школи повинні перейти на українську мову навчання. Це передбачено законами “Про забезпечення функціонування української мови як державної” і “Про освіту”.

На українську мову переведуть викладання в 5-11 класах (не менше 80 % навчального часу державною мовою). У початкових класах діти за необхідності зможуть навчатися іншими мовами з обов’язковим вивченням української.

Завершити перехід планується до 2023 року.

Варто відзначити, що нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський пропонував відкласти перехід на українську мову навчання в 5-11 класах до 2023 року. Ініційований ним законопроєкт дозволяв і після 2023 року викладати 40-60 % предметів російською мовою в 5-11 класах з навчанням мовою меншин. Цей документ спровокував акції протесту і так і не був підтриманий у Верховній Раді. З 1 вересня він втрачає актуальність.

Нова українська школа

Школи з 1 вересня працюватимуть за новим законом “Про повну загальну середню освіту”, який Верховна Рада ухвалила в січні цього року.

У цьому документі прописано, що кількість учнів у класі не може становити менше 5 учнів і більше: 24 учнів, які отримують початкову освіту; 30 учнів, які отримують базову або профільну середню освіту.

У 1 класі урок не повинен тривати більше 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, в 5-12 класах – 45 хвилин.

При бажанні діти зможуть навчатися за індивідуальним навчальним планом, який спільно складатимуть педагоги, батьки та учень, схвалювати педрада і затверджувати директор. Для цього батьки повинні будуть звернутися із заявою в школу.

Вперше з’явиться можливість надання учням індивідуальних і/або групових консультацій на базі школи.

Документ вводить право учнів обирати курси, навчальні предмети (інтегровані курси).

Закон дає можливість батькам супроводжувати дитину з особливими освітніми потребами під час навчання, а також надає гарантії захисту учнів від буллінгу.

Поїздки до Білорусі по закордонному паспорту

З 1 вересня зміняться правила в’їзду українців до Білорусі.

Так, для поїздок до цієї країни громадянам України будуть необхідні закордонні паспорти (досі в цю країну можна було їздити за внутрішніми українськими паспортами).

Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів “Про часткове призупинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян”.

Як пояснили в Держприкордонслужбі України, це прискорить проходження паспортного контролю на кордоні, а також спростить ідентифікацію громадян при втраті паспорта за кордоном, що “дозволить поліпшити захист” українців.

Прикордонники будуть безперешкодно пропускати в Україну за внутрішніми паспортами тих українців, які після 1 вересня все ще знаходитимуться на території Білорусі без закордонних паспортів.

З 1 вересня зміниться режим роботи КПВВ на Донбасі

Контрольні пункти в’їзду-виїзду перейдуть на осінній графік роботи.

Пропускні операції будуть здійснюватися щодня з 07:00 до 18:30. При цьому, з міркувань безпеки, в сторону тимчасово окупованої території України після 18:00 громадяни пропускатися не будуть.

Як поінформували в пресцентрі ДПСУ, через блокування окупантами дорожніх коридорів щоденний пропуск здійснюється тільки в контрольному пункті “Станиця Луганська”.

Рух дорожнім коридором в межах КПВВ “Новотроїцьке” окупанти дозволяють два рази на тиждень, а переміщення через лінію розмежування на КПВВ “Мар’їнка” російські збройні формування заблокували повністю.

Перевірки для роботодавців

З 1 вересня посилюється контроль за оформленням трудових відносин з працівниками.

Так, проводитимуться перевірки, щоб виявити неоформлених працівників. Як повідомили в Державній службі України з питань праці, перевірки в першу чергу будуть проведені “у тих роботодавців, які мають високі ризики використання найманої праці без укладення трудових договорів”. А виявлення таких роботодавців буде здійснюватися “шляхом аналізу інформації, наявної у різних органів державної влади і місцевого самоврядування”.

Відповідальність за такі порушення, в залежності від серйозності, може бути фінансовою, адміністративною та кримінальною.

Кримінальна відповідальність передбачає: штраф від 34 до 85 тис. грн, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.

Адміністративна відповідальність передбачає: штраф від 8,5 тис. грн до 34 тис. грн.

Фінансова відповідальність: штраф від 47,2 тис. до 141,7 тис. гривень.

Нацбанк посилює захист прав клієнтів

З 1 вересня набувають чинності нові вимоги Національного банку України до реклами банківських послуг і сайтів фінустанов. Ці правила повинні захистити права клієнтів банків.

Згідно з новими вимогами, на сайтах і в рекламі банків повинна з’явитися достовірна, правдива, актуальна і достатня за обсягом інформація про депозити та кредити, їх вартість, умови та ризики. Вона не повинна вводити клієнтів в оману.

У НБУ відзначають, що це дозволить споживачам розуміти умови отримання послуг, порівнювати пропозиції різних банків і “приймати справді зважені фінансові рішення”.

Також на сайтах банків повинні запрацювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом або доходів від розміщення коштів на депозит.

Рада повертається з канікул

Верховна Рада України з 1 вересня повертається до роботи.

Згідно з календарним планом, четверта сесія ВР триватиме до 22 січня 2021 року.

Планується, що 10 тижнів Рада працюватиме в режимі пленарних засідань. Ще 7 тижнів нардепи працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Для роботи з виборцями відведено чотири тижні. А на проведення “години запитань до Уряду” у Верховній Раді буде виділено 10 годин.

Нардепи планують розглянути: державний бюджет України на 2021 рік; законопроєкти про державні символи; законодавство про народовладдя (зокрема, у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум); законопроєкти, що стосуються завершення реформи децентралізації; законопроєкти про індустріальні парки, локалізацію виробництва; питання економічної безпеки і оборони держави; продовження реформи Парламенту та інше.