Про це йдеться у звіті управління судмедексперта округу Хеннепін (штат Міннесота), пише CNN.
Після дослідження мазка з носа, зробленого Флойду після смерті, було виявлено, що він був носієм коронавірусу.
За словами медичного експерта, йому зробили ПЛР-тест, який може показати позитивний результат навіть “через тижні після початку захворювання і одужання від нього”.
Він також уточнив, що швидше за все, тест показав реакцію на попередньо безсимптомний перебіг хвороби. А це означає, що вірус не мав жодного стосунку до смерті Флойда і він навряд чи був заразним.
Раніше розтин підтвердив, що Джордж Флойд був задушений поліцейськими.
Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.
- На підтримку протестувальників виступили 44-й президент США Барак Обама, а також перший темношкірий пілот “Формули-1” Льюїс Гамільтон.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Станом на ранок 3 червня в США в результаті протестів загинули 13 осіб.
- Правоохоронці висунули звинувачення всім 4 офіцерам поліції, які були присутні при жорсткому затримання темношкірого Джорджа Флойда, яке призвело до його загибелі.