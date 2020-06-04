Афроамериканець Джордж Флойд, який загинув під час затримання поліцейськими в Міннеаполісі, хворів на коронавірус COVID-19.

Про це йдеться у звіті управління судмедексперта округу Хеннепін (штат Міннесота), пише CNN.

Після дослідження мазка з носа, зробленого Флойду після смерті, було виявлено, що він був носієм коронавірусу.

За словами медичного експерта, йому зробили ПЛР-тест, який може показати позитивний результат навіть “через тижні після початку захворювання і одужання від нього”.

Він також уточнив, що швидше за все, тест показав реакцію на попередньо безсимптомний перебіг хвороби. А це означає, що вірус не мав жодного стосунку до смерті Флойда і він навряд чи був заразним.

Раніше розтин підтвердив, що Джордж Флойд був задушений поліцейськими.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.