Національна поліція України відмовляється затримувати та порушувати кримінальне провадження проти Віталія Городиського – ініціатора нападу на фотокореспондента #Букв Олександра Кужельного.

Як відомо, напад на фотокора нашого видання стався після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня.

Наразі підозрюваними у справі про побиття Олександра Кужельного є дві особи:

• Микита Сергійович Губський, 2001 року народження, уродженець Львова (якому 18 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 жовтня);

• Антон Андрійович Голощапов, 2004 року народження, уродженець Львова (якого суд 18 серпня відправив під цілодобовий домашній арешт до 15 жовтня та зобов’язав носити електронний браслет).

Водночас Національна поліція відмовляється затримувати та відкривати провадження проти ініціатора нападу на Олександра Кужельного.

#Буквам вдалося самотужки встановити особу цієї людини. Ініціатором нападу виявився 20-річний вболівальник львівського ФК “Карпати” Віталій Миколайович Городиський. Дата народження — 7 вересня 2000 року. Відомий також за прізвиськом Віталік “Блогер”.

Так, після побиття Олександра Кужельного у розпорядженні #Букв опинилися фотографії з місця події. У чоловікові у червоних шортах та чорній футболці з принтом “Fighters Brotherhood” Олександр упізнав ініціатора нападу – це Віталій Городиський.

“Він відіграв головну роль в ситуації. З нього все почалося, бо він покликав ззаду. Я повернувся, він підбіг, вже з ним інші. Він більше за інших погрожував і вимагав видалити фотографії”, — розповів журналіст.

Після публікації на сайті видання #Букви новини про ідентифікацію ініціатора нападу Городиський видалив свою сторінку в Instagram.

У Національній поліції фотокору #Букв повідомили, що справу проти Городиського не відкриватимуть, мотивувавши це тим, що “якщо він не бив, чи немає фото/відео, як він б’є, то він не причетний”.

“Коли я їздив на упізнання до слідчого і ставив підписи під фотографіями тих хлопців, яких затримали, то запитав, чи буде така справа заводитися на того, хто це все почав. Тим паче, що також є його фото і всі дані про нього. Мені слідчий відповів, що якщо він (Віталій Городиський, – ред.) не бив чи немає фото/відео, як він б’є, то він не причетний, і його не будуть затримувати”, – розповів Олександр Кужельний.

Варто зауважити, що два нападники (Губський та Голощапов) раніше розповідали, що їх спровокували до нападу на Олександра Кужельного. За словами нападників, до них підійшли двоє молодиків, які сказали, що кореспондент #Букв нібито фотографує учасників акції “Зупинимо капітуляцію”, а потім “зливає інформацію” людям, які погрожують націоналістам.

Адвокат Губського – Едуард Вербінець 18 серпня під час судового засідання заявляв журналістам, що його підзахисний вчинив напад на фотокора #Букв через провокатора, який кричав, що “це нехороший журналіст”.

Що сталося з Олександром Кужельним?

Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.

Дізнавшись про інцидент, #Букви зателефонували лідеру “Нацкорпусу” Андрію Білецькому з вимогою розібратися в ситуації. Політик прибув на місце інциденту, допоміг зі швидкою та поліціянтами, а також запевнив, що нападники не є членами його організації та пообіцяв, що винних знайдуть і покарають.

Зазначимо, що нападників розшукали представники “Нацкорпусу”. Хлопці прямували у потягу з Києва.

Пізніше нападники під пильним наглядом Білецького перепросили Олександра. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що “отримали неправдиву інформацію”.

Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного.