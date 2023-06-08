Польський експерт, колишній командувач сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра національної оборони країни Вальдемар Скшипчак наголосив, що військові Заходу не сумніваються, що за підрив дамби Каховської ГЕС відповідальні саме росіяни.

Джерело: інтерв’ю польського генерала в “Укрінформ”

Польський генерал зауважив, що російська пропаганда та кошти олігархів РФ, що досі спонсорують деякі західні ЗМІ, сіють сумніви відносно відповідальності Росії чи України за підрив дамби Каховської ГЕС.

Натомість ніхто з військових не має сумніву, що це зробили росіяни, наголосив Скшипчак.

Російські війська давно підготувалися для цього. Торік росіяни розмістили вибухівку на ГЕС, коли українська армія вела активну операцію на Херсонщині.

Вони чекали на відповідний момент, оскільки бояться українського контрнаступу. Російська армія перелякалася українських дій на Бахмутському і Харківському напрямках і на Запоріжжі, де українська армія атакує, хоча це ще не контрнаступ, а оперативне введення противника в оману, – акцентував експерт.

Скшипчак переконаний, що політичним наслідком має бути “повна ізоляція Росії на міжнародній арені”.

Генерал зауважив, що від підриву дамби РФ не отримала перевагу, а лише убезпечила ліве крило своїх військ, що перебувають в районі Запоріжжя.

Водночас прокоментував побоювання росіян, що ЗСУ форсуватимуть Дніпро і вдарять по угрупованню у Запорізькій області та у напрямку Криму. Скшипчак пояснив, що форсування Дніпра може бути дуже складною справою.

Зауважимо, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

8 червня спікерка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Кремль несе відповідальність за підрив Каховської гідроелектростанції, яка перебувала під контролем російських сил.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

Своєю чергою, в Ізраїлі заявили, за підривом водосховища Каховської ГЕС стоїть саме Росія.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр.