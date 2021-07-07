Білоруський опозиційний журналіст, один із засновників телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич вперше після затримання з’явився у соціальних мережах та відеозвернення.

Ролик з’явився у новому Twitter-акаунті активіста.

Зокрема, Протасевич заявив, що потрохи повертається до життя в Інтернеті, а також пообіцяв завжди бути на зв’язку.

“Тепер буду завжди на зв’язку, ви в будь-який момент можете мені написати або що-небудь прокоментувати. Я постараюся максимально швидко на це відповісти”, – сказав Протасевич.

Він також запитав фоловерів, що він пропустив за цей час.

Ролик Протасевич записав на вулиці, хоча перебуває під домашнім арештом в орендованій квартирі.

Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? 🙂 pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Опозиційні білоруські ЗМІ підозрюють, що Протасевича могли змусити створити цей блог. Видання Tut.by нагадує, що Протасевича перебуває під домашнім арештом. У Білорусі ця міра запобіжного заходу передбачає повну ізоляцію обвинуваченого від суспільства.

Як правило, арештованого обмежують від спілкування із зовнішнім світом, щоб він не зміг обмінюватися інформацією щодо кримінальної справи.

Приміром, іншим політв’язням, що перебували під домашнім арештом, навіть не дозволяли підходити до вікна.

Батько Протасевича повідомив журналістам, що поруч з сином завжди перебувають оперативники.

Наразі не зрозуміло, чому Протасевичу дозволили спілкуватися у соцмережах.

Затримання Протасевича

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

14 червня під час брифінгу стало відомо, що Протасевичу висунули звинувачення за трьома статтями.