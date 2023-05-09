За інформацією від білоруського підпілля, росіяни розглядають можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" у Білорусі.

Про це пише Центр національного спротиву.

Робоча група, яка складалась з іранських інженерів, за організації ФСБ РФ та КГБ РБ, відвідали “Гомельський радіозавод”. Під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Раніше підпілля повідомляло про те, що на базі гомельського заводу проводили доукомплектацію дронів.

Зазначено, відповідний розвиток подій вказує на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранських БпЛА в Білорусі допоможе Росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.

Як повідомляли #Букви, після кількох тижнів атак на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва, Москва досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень БпЛА на російській території.

При цьому в іранських дронах Shahed-136 ідентифікували компоненти понад 30 європейських та американських виробників – найбільше деталей зі США.

Варто додати, що під час навчань білоруські військові працювали із тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності “Іскандер”, що “підштовхнуло” президента Росії Володимира Путіна до посилення погроз щодо розміщення ядерної зброї на території країни-союзника.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

Крім того, за словами посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова, Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю поблизу західного кордону РБ.

Своєю чергою, заступниця держсекретаря США Венді Шерман попередила, що Сполучені Штати спільно зі своїми союзниками по НАТО повинні залишатися напоготові відносно ознак того, що президент Росії Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю в “керованій” ескалації війни проти України.

Зауважимо, західні лідери готуються, що президент РФ Володимир Путін може використати “усі інструменти, які в нього залишилися”, включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.