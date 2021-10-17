#PandoraPapers Live

18 жовтня

01:02 Саакашвілі складно ходити, – лікар
00:43 У Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку
00:18 Директор бренду Nike Jordan зізнався, що колись убив людину

17 жовтня

23:18 95-річний американський співак Тоні Беннетт потрапив до Книги рекордів Гіннеса
22:49 Pandora Papers: Зеленський вперше прокоментував розслідування щодо офшорів
21:58 Зеленський не виключає обміну Медведчука на українських полонених
21:31 Молилися за захисників України: у Вселенському патріархаті провели службу українською
20:59 Конор Макгрегор похрестив сина у Ватикані, а через кілька годин зламав чоловіку носа
20:00 Золота доба поезії: як молоді американські митці трансформують жанр
19:41 Ізраїль планує запустити програму прискореної репатріації медиків
18:57 42-го президента США Білла Клінтона виписали з лікарні
18:26 «Чому б і ні?»: Брітні Спірс відсвяткувала Різдво у жовтні
18:14 На честь української диригентки створили ляльку Barbie
17:20 «Контролювала мене все життя»: Донька Мадонни розповіла про стосунки із зірковою мамою
16:17 Джеймі Лі Кертіс заявила, що рух #MeToo засмутив би її покійну матір-акторку
16:16 Facebook створює штучний інтелект, який буде стежити за життям користувачів
15:56 «За принципом відданості вождеві»: Комаровський пояснив, чому відмовився від посади голови МОЗ
15:37 У США під житловим будинком відловили понад 90 гримучих змій
15:11 Власники лондонського пабу дозволили клієнтам розраховуватися старими смартфонами
15:09 Мік Джаггер жартома відповів Полу Маккартні, який назвав The Rolling Stones блюзовою кавер-групою
14:30 РНБО помилково внесла до списку «ворів у законі» 108 людей, – Данілов
14:24 «Зразок для вивчення»: Джордж Такей розкритикував Вільяма Шатнера через його політ у космос
13:49 Віденські музеї відкрили акаунт в OnlyFans, захищаючись від цензури соцмереж
13:34 Британська поліція встановила особу підозрюваного у вбивстві депутата Девіда Амесса
13:02 Netflix витратив понад $21 млн на створення «Гри в кальмара»
12:48 Джейсон Момоа показав відео з-за лаштунків сиквела «Аквамена»
12:34 Майкл Кейн натякнув на завершення кінокар’єри, але потім спростував це
10:53 Анджеліна Джолі презентувала свою нову книгу «Знай свої права і вимагай їх»
10:28 Вийшов основний трейлер «Бетмена» з Робертом Паттінсоном, – відео
10:00 Австралійська поліція вилучила рекордну партію героїну вартістю $104 млн
09:39 У Мельбурні послаблюють найтриваліший у світі карантин через COVID-19
09:10 В Україні за минулу добу зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків COVID-19
08:58 На Гаїті викрали 17 американських місіонерів разом із родинами
08:36 17 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:10 Переважно сонячно, а на Півдні дощитиме: якою буде погода в Україні 17 жовтня
01:14 Через пандемію COVID-19 стрімко збільшилась кількість бідних в Італії

Саакашвілі складно ходити, – лікар

Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі після відвідин президента у в'язниці розповів про його стан.

Понеділок, 18 жовтня 2021, 01:02

Про це повідомляє грузинське видання Эхо Кавказа.

Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що моральне самопочуття колишнього президента Грузії чудове. Однак, він ледве ходить і відчуває сильну слабкість.

Проте, Кастерідзе стверджує, що зараз необхідності для госпіталізації Саакашвілі немає.

“Моя порада і рекомендація, що консиліум повинен зібратися десь у вівторок. Лікарі повинні сказати, що робити далі”, – сказав лікар ув’язненого громадянина України.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Теги: Грузія, затримання Саакашвілі, Міхеїл Саакашвілі, ув'язнення

Читати #Букви у Telegram і у Facebook