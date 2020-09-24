У зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального сейм Литви виступив за припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляється на сайті литовського парламенту.

У четвер, 24 вересня, сейм Литви ухвалив резолюцію щодо отруєння Навального та “Північного потоку-2”. На думку литовських парламентарів, отруєння опозиціонера вкотре нагадує про необхідність зупинити будівництво газопроводу.

“Отруєння Навального з використанням хімічної отруйної речовини, що паралізує, розробленої в російських лабораторіях і забороненої міжнародними договорами, ясно показало, що Кремль не готовий змінити своє агресивне і цинічне ставлення до політичної опозиції”, — йдеться в резолюції.

Сейм закликає Німеччину відмовитися від проєкту газопроводу, наголошуючи, що “Північний потік-2” не має економічного підґрунтя і є геополітичним проєктом, який посилить залежність Європи від природного газу, що поставляється Російською Федерацією.

Також депутати закликають ЄС прийняти й реалізувати додаткові персональні та галузеві санкції проти режиму РФ.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключає санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2” через отруєння Олексія Навального.

Як відомо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції і Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.