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Швейцарія розширила санкції проти режиму Лукашенка

У середу, 7 липня, Швейцарія розширила санкції проти Білорусі.

Середа, 7 липня 2021, 16:28

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на уряд країни.

Зокрема, до списку санкцій додали 78 фізичних осіб, а також сім організацій.

За даними швейцарського видання SWI, під санкції Швейцарії потрапили члени сім’ї невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, зокрема один з його синів та невістка, а також міністри, депутати, судді, прокурори, працівники авіадиспетчерської служби та бізнесмени.

Таким чином приєдналася до країн, які ввели санкції проти режиму Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair в Мінську задля арешту журналіста Романа Протасевича.

Наголошується, що Швейцарія вперше запровадила санкції проти Білорусі у 2006 році через порушення прав людини.

Затримання Протасевича

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також  сидить  його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

14 червня під час брифінгу стало відомо, що Протасевичу висунули звинувачення за трьома статтями.

  • З 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.
Теги: Роман Протасевич, Білорусь, Роман Протасевич, санкції, Швейцарія

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