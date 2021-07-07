Швейцарія розширила санкції проти режиму Лукашенка

У середу, 7 липня, Швейцарія розширила санкції проти Білорусі.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на уряд країни.

Зокрема, до списку санкцій додали 78 фізичних осіб, а також сім організацій.

За даними швейцарського видання SWI, під санкції Швейцарії потрапили члени сім’ї невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, зокрема один з його синів та невістка, а також міністри, депутати, судді, прокурори, працівники авіадиспетчерської служби та бізнесмени.

Таким чином приєдналася до країн, які ввели санкції проти режиму Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair в Мінську задля арешту журналіста Романа Протасевича.

Наголошується, що Швейцарія вперше запровадила санкції проти Білорусі у 2006 році через порушення прав людини.