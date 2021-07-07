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США остаточно заборонили продаж авіаквитків до Білорусі

У вівторок, 6 липня, міністерство транспорту США видало остаточний наказ, що забороняє більшу частину польотів між Сполученими Штатами та Білоруссю.

Середа, 7 липня 2021, 14:58

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg.

На цей крок США пішли через примусову посадку режимом невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка літака Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Зокрема, наказ забороняє авіакомпаніям продавати квитки на рейси між двома країнами, якщо рейс заплановано не з гуманітарних міркувань або міркувань національної безпеки. Прямих пасажирських рейсів між США та Білоруссю немає.

Таку заборону міністерство транспорту США запропонувало минулого тижня. Відомство не отримало щодо цього заперечень, тому запровадило її.

Затримання Протасевича

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також  сидить  його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

14 червня під час брифінгу стало відомо, що Протасевичу висунули звинувачення за трьома статтями.

  • З 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.
Теги: Роман Протасевич, авіасполучення, Білорусь, США

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