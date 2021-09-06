Ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, розраховує на дипломатичне визнання та фінансову підтримку Німеччини. Водночас канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за початок переговорів з представниками угрупування.

Про це повідомляють видання Welt am Sonntag та Deutsche Welle.

Зокрема, речник талібів Забіулла Муджахід у коментарі Welt am Sonntag озвучив позицію руху щодо Німеччини.

“Ми хочемо міцних та офіційних дипломатичних відносин з Німеччиною”, – сказав Муджахід.

Водночас представник талібів зазначив, німці “зробили багато хорошого” в Афганістані 100 років тому.

“На жаль, вони потім приєдналися до американців. Але зараз це пробачено”, – заявив речник талібів.

Муджахід додав, що рух готовий співпрацювати з Німеччиною у галузі охорони здоров’я, сільського господарства та освіти.

Водночас канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за початок переговорів з “Талібаном” під час пресконференції в Хагені (Північний Рейн-Вестфалія).

“Що стосується (представників, – ред.) “Талібану”, то, звичайно, ми повинні говорити з ними, тому що саме з ними зараз доводиться мати справу“, – цитує Меркель Deutsche Welle.

Канцлерка зазначила, що перемовини з талібами дозволять продовжити евакуацію афганців та постачання гуманітарної допомоги в Афганістан. Вона вважає “хорошим сигналом” той факт, що аеропорт Кабула знову відкритий для польотів.

При цьому Меркель не сказала, що підтримує відновлення повноцінних дипломатичних відносин з Афганістаном під керівництвом талібів.

До речі, за початок переговорів з талібами також виступив кандидат на пост канцлера Німеччини від союзу консерваторів Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) Армін Лашет.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначив 2 вересня, що виступає за переговори з талібами та допускає фінансову допомогу для Афганістану, але за певних умов. За його словами, це станеться, якщо в країні буде сформовано уряд, що складається не тільки з талібів, будуть дотримуватися права людини й Афганістан не стане “оплотом тероризму”.

“В Афганістані нова реальність, подобається нам це чи ні. В нас більше немає часу зализувати рани”, – зазначив Маас.

24 серпня Німеччина завершила процес евакуації своїх громадян з Афганістану. Останній літак з німецькими військовими та дипломатами вилетів з аеропорту Кабула до Ташкента.

Серед афганців, яких було евакуйовано до Німеччини, виявилось 20 злочинців.

31 серпня Німеччина та Франція заявили про намір евакуювати від 10 до 40 тисяч осіб з Афганістану після того, як таліби проголосили про повний контроль над країною.

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