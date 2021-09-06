Про це повідомляють видання Welt am Sonntag та Deutsche Welle.
Зокрема, речник талібів Забіулла Муджахід у коментарі Welt am Sonntag озвучив позицію руху щодо Німеччини.
“Ми хочемо міцних та офіційних дипломатичних відносин з Німеччиною”, – сказав Муджахід.
Водночас представник талібів зазначив, німці “зробили багато хорошого” в Афганістані 100 років тому.
“На жаль, вони потім приєдналися до американців. Але зараз це пробачено”, – заявив речник талібів.
Муджахід додав, що рух готовий співпрацювати з Німеччиною у галузі охорони здоров’я, сільського господарства та освіти.
Водночас канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за початок переговорів з “Талібаном” під час пресконференції в Хагені (Північний Рейн-Вестфалія).
“Що стосується (представників, – ред.) “Талібану”, то, звичайно, ми повинні говорити з ними, тому що саме з ними зараз доводиться мати справу“, – цитує Меркель Deutsche Welle.
Канцлерка зазначила, що перемовини з талібами дозволять продовжити евакуацію афганців та постачання гуманітарної допомоги в Афганістан. Вона вважає “хорошим сигналом” той факт, що аеропорт Кабула знову відкритий для польотів.
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При цьому Меркель не сказала, що підтримує відновлення повноцінних дипломатичних відносин з Афганістаном під керівництвом талібів.
До речі, за початок переговорів з талібами також виступив кандидат на пост канцлера Німеччини від союзу консерваторів Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) Армін Лашет.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначив 2 вересня, що виступає за переговори з талібами та допускає фінансову допомогу для Афганістану, але за певних умов. За його словами, це станеться, якщо в країні буде сформовано уряд, що складається не тільки з талібів, будуть дотримуватися права людини й Афганістан не стане “оплотом тероризму”.
“В Афганістані нова реальність, подобається нам це чи ні. В нас більше немає часу зализувати рани”, – зазначив Маас.
24 серпня Німеччина завершила процес евакуації своїх громадян з Афганістану. Останній літак з німецькими військовими та дипломатами вилетів з аеропорту Кабула до Ташкента.
Серед афганців, яких було евакуйовано до Німеччини, виявилось 20 злочинців.
31 серпня Німеччина та Франція заявили про намір евакуювати від 10 до 40 тисяч осіб з Афганістану після того, як таліби проголосили про повний контроль над країною.
Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.
- 30 та 31 серпня, в останні дні евакуації людей з аеропорту Кабула, США забрали передусім своїх військовослужбовців. Таких було понад 5 тисяч.
- Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та розв’язання конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.
- США готові надавати політичний притулок біженцям з Афганістану у разі відсутності причин для отримання імміграційної візи.