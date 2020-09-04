Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська звернулася до Організації Об'єднаних Націй з проханням скерувати до Білорусі моніторингову місію.

Про це йшлося під час засідання Ради Безпеки ООН “Права людини в Білорусі”.

Під час засідання Тихановська проінформувала учасників зустрічі про перебіг подій у країни та незмінні вимоги протестувальників та опозиційних лідерів: припинення насильства проти мітингувальників, звільнення всіх затриманих учасників акцій та проведення чесних та вільних виборів.

Тихановська наголосила, що Лукашенко “більше не представляє країну”, а ті, хто співпрацює з його режимом, підтримують насильство.

Вона заявила, що тепер білоруси потребують допомоги ООН задля того, аби припинити порушення прав людини в країні.

“Ми просимо ООН засудити застосування сили з боку білоруської служби безпеки проти протестувальників. Ми закликаємо, аби спеціальна сесія Ради з прав людини ООН зібралася для обговорення ситуації в Білорусі. Ми закликаємо ООН надіслати спеціальну місію в Білорусі, щоб стежити за ситуацією”, — сказала Тихановська.