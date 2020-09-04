Про це йшлося під час засідання Ради Безпеки ООН “Права людини в Білорусі”.
Під час засідання Тихановська проінформувала учасників зустрічі про перебіг подій у країни та незмінні вимоги протестувальників та опозиційних лідерів: припинення насильства проти мітингувальників, звільнення всіх затриманих учасників акцій та проведення чесних та вільних виборів.
Тихановська наголосила, що Лукашенко “більше не представляє країну”, а ті, хто співпрацює з його режимом, підтримують насильство.
Вона заявила, що тепер білоруси потребують допомоги ООН задля того, аби припинити порушення прав людини в країні.
“Ми просимо ООН засудити застосування сили з боку білоруської служби безпеки проти протестувальників. Ми закликаємо, аби спеціальна сесія Ради з прав людини ООН зібралася для обговорення ситуації в Білорусі. Ми закликаємо ООН надіслати спеціальну місію в Білорусі, щоб стежити за ситуацією”, — сказала Тихановська.
Що відбувається в Білорусі?
У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.
18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.
19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.
Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.
- У суботу, 29 серпня, в Мінську (Білорусь) тисячі жінок вийшли на вулиці міста на марш солідарності.
- 30 серпня в Мінську та інших містах Білорусі поновилися вуличні акції протесту. Були затримання.
- 1 вересня у Мінську студенти вийшли на протести біля своїх університетів на вулиці міста з вимогою щодо звільнення політв’язнів і проведення чесних виборів. Їх почали затримувати правоохоронці.
- 3 вересня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Мінську протестували працівники ЗМІ. Вони вимагали пояснень з приводу затримання їх колег.