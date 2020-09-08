Про це у штабі Тихановскої повідомили агентству “Інтерфакс-Білорусь”.

У вівторок, 8 вересня, зникла ще одна соратниця опозиційної кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тіхановської.

“Пропала Коновалова Антоніна, довірена особа Світлани Тіхановскої. Місцеперебування наразі невідомо”, — сказали в штабі.

Нагадаємо, 7 вересня члена координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову в центрі Мінська викрали невідомі.

Згодом в ЗМІ з’явилася інформація, що члени Координаційної ради з трансферу влади в Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов в ніч на 7 вересня виїхали за кордон. Зараз вони перебувають на території України.

Член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала. Правдивої інформації про її місцеперебування досі немає.

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.