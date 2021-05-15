Міністерство охорони здоров'я України проводить підготовку до відкриття центрів з вакцинації проти коронавірусу COVID-19. В них планують щеплювати громадян, які записалися до листа очікування.

Про це розповів на зустрічі з журналістами заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Про подробиці, зокрема, інформують агентство “Укрінформ” та “РБК-Україна”.

“Додатково для виконання доручення президента і прем’єра про вакцинацію всіх людей з листа очікування ми зараз ще запустимо на вихідних вакцинальні центри. Алгоритм для них був затверджений у п’ятницю оперативним штабом”, – зазначив Ляшко.

За його словами, спершу такі центри відкриватимуться у містах-мільйонниках. Ляшко уточнив, що очікується відкриття перших центрів у Києві та Львові.

“Ми будемо починати з міст-мільйонників. У понеділок-вівторок ми отримаємо відповіді від регіонів, чи готові вони вже їх відкривати. Ми сподіваємось, що першими будуть Київ і Львів, бо вже є з ними попередні домовленості”, – наголосив головний санлікар.

Вакцинацію у центрах проходитимуть ті, хто записався у лист очікування у застосунку “Дія”. Людей, які не є в пріоритетних групах, за наявності вакцини запрошуватимуть і щеплюватимуть у вихідні (щоб в Україні “не просідали” темпи вакцинації). Запрошувати цих людей будуть по тій черзі, за якою вони записалися.

Ляшко додав, що для облаштування вакцинальних центрів повинні бути обрані локації з великою площею, наприклад, виставкові центри.

“Через наш контакт-центр ми обдзвонюватимемо людей із листа очікування і формуватимемо списки. Вакцинальні центри будуть відкриті на 10 чи 20 постів, залежно від того, яку локацію обере місцева влада. Це має бути велика площа – виставковий центр, стадіон, палац спорту тощо. Там стоятиме декілька маніпуляційних столів, будуть стільці для черги на щеплення і після нього, щоб не було скупчення”, – пояснив Ляшко.

“Як тільки вони будуть готові, їх буде відкрито”, – додав він, не уточнивши дату відкриття першого такого центру.

Нагадаємо, днями голова уряду Денис Шмигаль заявив, що щеплення проти коронавірусу вже в ці вихідні (протягом суботи-неділі) зможуть отримати “всі бажаючі, практично без винятків”, котрі записалися в чергу через “Дію”.

Згодом цю заяву спростував головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він наголосив, що наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення. В пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років. Такі люди із пріоритетних груп, які записалися в “Дії”, й можуть отримати щеплення на вихідних.