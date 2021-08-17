Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

Про це повідомив у коментарі #Буквам речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, йдеться “про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами”. З усіма громадянами підтримується зв’язок.

Ніколенко уточнив, що наразі літак не може вивезти українців з аеропорту Кабула через заборону польотів для цивільних літаків.

“В аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти наших громадян. Водночас на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту. МЗС, посольства та причетні відомства нині докладають максимальних зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом”, – зазначив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що евакуація українських громадян розпочнеться “лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови”.

Паралельно розглядаються та опрацьовуються інші варіанти евакуації українців.

В МЗС радять українцям, які перебувають в Афганістані й хочуть евакуюватися, негайно повідомити про себе посольству в Таджикистані (телефон “гарячої лінії”: +992 900006520) або Пакистані (+92 5126 089 66). Також є можливість звернутися на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57.

Нагадаємо, що днями Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.

Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.