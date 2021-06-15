Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що компанія не підтримує заборону на перетин повітряного простору Білорусі в довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

О’Лірі заявив, що хоч Ryanair і підтримує ці заходи, авіаційна промисловість в довгостроковій перспективі залежить від необмеженого доступу до всього повітряного простору і що його необхідно відновити.

“Нам потрібен результат, при якому європейська та британська влада за підтримки міжнародних партнерів, сподіваюся, отримають відповідні запевнення від білоруської чи російської влади, що цього більше ніколи не повториться”, – сказав він.

За його словами, тимчасові санкції необхідні, щоб утримати інші держави від подібних дій, але в цілому політизація повітряного простору не є відповіддю, оскільки це завдає шкоди авіаційної галузі та міжнародним зв’язкам.

Як зазначає агентство, Міжнародна організація цивільної авіації Організації Об’єднаних Націй (ІКАО) розслідує інцидент з вимушеною посадкою літака Ryanair, в якому летів опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич. Результати мають оприлюднити через два тижні.

Затримання Протасевича

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

14 червня під час брифінгу стало відомо, що Протасевичу висунули звинувачення за трьома статтями.