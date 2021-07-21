Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19 до кінця літа.

Про це він поінформував сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Шмигаль нагадав, що сьогодні розпочався п’ятий етап вакцинації проти COVID-19, “коли всі категорії громадян, незалежно від віку, професії зможуть отримати вакцину”.

Голова уряду уточнив, що, попри старт п’ятого етапу вакцинації, залишаються пріоритетом “такі групи, як медики, освітяни, соціальні працівники, військові, люди літнього віку та люди із супутніми захворюваннями”.

“Саме ці групи – в зоні найвищого ризику, найбільш вразливі до COVID-19. Їм і надалі буде надаватися пріоритет у вакцинації”, – зазначив він.

Шмигаль також торкнувся теми поставок вакцин.

“Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих”, – запевнив Шмигаль.

Які саме вакцини мають бути поставлені, він не уточнив.

(На відео – з 2:15)

Як повідомляли в Міністерстві охорони здоров’я у травні, Україна законтрактувала 42 млн доз вакцин проти COVID-19, які має отримати до кінця 2021 року. Це препарати за прямими контрактами між Україною й виробниками вакцин.

Йдеться про 20 млн доз препарату від Pfizer, 2 млн доз від AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. Також планувалися поставки 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи Covax.

Варто зазначити, що станом на сьогодні в Україні загалом проведено 4 млн 279 тис. 666 щеплень. Отримали 1 дозу – 2 778 375 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 501 291 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.