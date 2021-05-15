До України наступного тижня має прибути нова партія вакцини від компаній Pfizer-BioNTech. Основна її частина зарезервована для вакцинації освітян.

Про це розповів на зустрічі з журналістами заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Про подробиці, зокрема, інформують агентство “Укрінформ”, “Радіо Свобода” та “РБК-Україна”.

У МОЗ очікують прибуття 473,85 тис. доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Її повинні доставити в межах глобальної ініціативи COVAX.

“Приходить Pfizer у рамках глобальної ініціативи COVAX. Це 473 850 доз. Він розпочинає приходити наступного тижня, але не однією поставкою, а впродовж 3-4 днів”, – зазначив Ляшко.

“Сьогодні ми очікуємо, що перша поставка прийде у вівторок (18 травня, – ред.)“, – уточнив головний санлікар.

За його словами, оскільки поставка вакцини відбуватиметься поступово (чотирма партіями), розчинник до неї прийде в останній поставці (він необхідний для приготування дози для щеплення). І орієнтовно з понеділка, 24 травня, вакцину почнуть розвозити в регіони.

Вакцина буде спочатку прийматися на національний склад, а вже звідти здійснюватимуть розподіл по областях.

Ляшко зауважив, що більша частина з майбутньої поставки (378 тисяч доз) зарезервована за освітянами. Нею планується щепити 189 тисяч працівників закладів освіти різних рівнів, зарезервувавши за ними відразу другу дозу (це працівники дитсадків, шкіл, училищ, вишів). Йдеться про всіх працівників, починаючи від вихователів, вчителів, викладачів і закінчуючи технічним персоналом та охороною.

У МОЗ хочуть вакцинувати педагогів до початку навчального року. Мобільні бригади, що здійснюють вакцинацію, приїздитимуть безпосередньо до закладів освіти. Щеплення має бути добровільним.

“Якщо людина офіційно працевлаштована в закладі освіти, вона має піти до свого керівника і поінформувати його про бажання щеплюватися. Керівники передають інформацію до місцевих департаментів освіти, а вже звідти інформація передається до департаментів охорони здоров’я”, – пояснив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що у разі введення жорстких карантинних обмежень у наступному навчальному році, освітні установи планують не закривати (для цього і хочуть вакцинувати освітян). “Онлайн-освіта не замінить оффлайн-освіту. Ми хочемо, щоб вони працювали навіть в умовах жорсткого карантину”, – заявив він.

Решта доз буде призначена для вакцинації осіб із пріоритетних груп (з 1 та 2 етапів вакцинальної кампанії), які з різних причин не отримали щеплення раніше.

Ляшко також повідомив, що наразі щеплення отримали 60 163 працівника закладів освіти (серед них майже 22 тисячі осіб, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання).

Згідно з даними на сайті МОЗ, в рамках першого етапу вакцинують: медиків, котрі надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; мешканців інтернатів, будинків догляду за літніми людьми та персонал цих закладів; учасників Операції об’єднаних сил.

У рамках другого етапу вакцинують: літніх людей від 80 років; медичних працівників та персонал, які працюють у закладах охорони здоров’я; соціальних працівників.

Перший і другий етап вакцинації відбуваються в Україні паралельно.