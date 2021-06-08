У вівторок, 8 червня, Україна отримала нову партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.

Про це поінформували в пресслужбі ЮНІСЕФ.

Так, сьогодні ЮНІСЕФ доставив в Україну 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Це нова поставка в межах глобальної ініціативи COVAX.

Торговельна назва вакцини виробництва компаній Pfizer-BioNTech – Comirnaty.

Загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 850 доз вакцини Pfizer (безоплатно у рамках COVAX).

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини від Pfizer-BioNTech та 1 млн 072 тис. 800 доз вакцин, виготовлених за ліцензією компанії AstraZeneca.

“Поставки тривають, і до кінця 2021 року в рамках ініціативи (COVAX, – ред.) Україна має отримати достатньо вакцин від різних виробників, щоб захистити від COVID до 20% населення”, – уточнили в ЮНІСЕФ.

Усі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно.

Як відомо, першу партію вакцини від Pfizer-BioNTech до України доставили 16 квітня цього року. Йдеться про перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які надійшли в рамках глобального механізму COVAX. Цю партію очікували в Україні ще в лютому, проте препарат доставили лише зараз.

Вакциною із першої партії вирішили першочергово щепити мешканців будинків-інтернатів, будинків для літніх людей та осіб, які там працюють.

18 травня Україна отримала нову партію вакцини виробництва Pfizer-BioNTech у рамках ініціативи COVAX. Загалом протягом кількох днів у нашу країну доставили 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій. Цю партію спрямували для щеплення першою та другою дозою працівників сфери освіти, а також людей із пріоритетних груп (із першого та другого етапів вакцинації).

26 травня в Україну прилетіли 117 000 доз вакцини Comirnaty проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, закуплені за державні кошти. Вакцину з цієї партії вирішили використати для щеплення таких груп: працівники сфери освіти (додаткова потреба); особи з першого та другого етапу, зокрема медики (які, не щепились раніше); військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки; представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Як відомо, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.