Про це поінформували в пресслужбі ЮНІСЕФ.
Так, сьогодні ЮНІСЕФ доставив в Україну 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Це нова поставка в межах глобальної ініціативи COVAX.
Торговельна назва вакцини виробництва компаній Pfizer-BioNTech – Comirnaty.
Загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 850 доз вакцини Pfizer (безоплатно у рамках COVAX).
Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини від Pfizer-BioNTech та 1 млн 072 тис. 800 доз вакцин, виготовлених за ліцензією компанії AstraZeneca.
“Поставки тривають, і до кінця 2021 року в рамках ініціативи (COVAX, – ред.) Україна має отримати достатньо вакцин від різних виробників, щоб захистити від COVID до 20% населення”, – уточнили в ЮНІСЕФ.
Усі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно.
Як відомо, першу партію вакцини від Pfizer-BioNTech до України доставили 16 квітня цього року. Йдеться про перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які надійшли в рамках глобального механізму COVAX. Цю партію очікували в Україні ще в лютому, проте препарат доставили лише зараз.
Вакциною із першої партії вирішили першочергово щепити мешканців будинків-інтернатів, будинків для літніх людей та осіб, які там працюють.
18 травня Україна отримала нову партію вакцини виробництва Pfizer-BioNTech у рамках ініціативи COVAX. Загалом протягом кількох днів у нашу країну доставили 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій. Цю партію спрямували для щеплення першою та другою дозою працівників сфери освіти, а також людей із пріоритетних груп (із першого та другого етапів вакцинації).
26 травня в Україну прилетіли 117 000 доз вакцини Comirnaty проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, закуплені за державні кошти. Вакцину з цієї партії вирішили використати для щеплення таких груп: працівники сфери освіти (додаткова потреба); особи з першого та другого етапу, зокрема медики (які, не щепились раніше); військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки; представників іноземних дипломатичних установ в Україні.
Як відомо, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.