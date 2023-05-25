Утримуваний під арештом у США російський кіберзлочинець пропонує обміняти його на журналіста WSJ Гершковича

Адвокати обвинуваченого в США російського кіберзлочинця, який займався відмиванням грошей і нині знаходиться під вартою, пропонують організувати американсько-російський обмін ув’язненими, залучивши до нього свого клієнта та затриманого кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича,

Джерело: CNN.

Як повідомляється, росіянин Вінник затриманий за звинуваченням в управлінні багатомільярдною криптовалютною біржею, яка нібито мала бізнес-зв’язки з наркоторговцями та викрадачами особистих даних.

Адвокати Вінника, який заперечує причетність до відмивання грошей, заявили, що потрібно “дозволити публічно виступати за його включення в обмін ув’язненими”. Відтак, клопотання містить прохання до судді скасувати постанову, згідно з якою, Виннику заборонено публічно обговорювати власну справу.

Вінник був одним із тих, чий обмін високопосадовці США раніше обговорювали з російською владою, пропонуючи поміняти його на Пола Вілана.

Як пояснили у виданні, росіянина Олександра Вінника затримали в Греції 25 липня 2017 року за запитом США. В американському суді його звинувачують у відмиванні від 4 до 9 млрд доларів, отриманих внаслідок незаконних обмінних операцій з використанням криптовалюти.

Нагадаємо, 23 травня Лефортовський суд Москви РФ продовжив на три місяці арешт репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, який нині перебуває у СІЗО.

Засідання тривало менш як годину та відбувалося в закритому режимі. Строк арешту американського журналіста спливав 29 травня.

Громадянину США продовжили строк арешту до 30 серпня. Його заарештували в березні за звинуваченням у шпигунстві під час звітної поїздки в РФ. Він, його роботодавець і уряд США відкидають звинувачення.

Гершкович є першим американським кореспондентом з часів холодної війни, якого затримали в Росії за звинуваченнями в шпигунстві, його арешт викликав обурення на Заході.

Довідка. 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ.

18 квітня московський міський суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Репортера звинувачують у шпигунстві.

Понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали листа російському уряду із закликом “негайно звільнити” репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого за звинуваченням в шпигунстві. Журналісти заявили, що його арешт надсилає “тривожний і небезпечний сигнал” щодо ставлення країни до незалежних ЗМІ.

У США надіслали запит до Росії, аби американські дипломати відвідали заарештованого репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича. Москва надала негативну відповідь через те, що раніше США не видали американські візи російським журналістам.