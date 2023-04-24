Національний центр кібербезпеки Ірландії (NCSC) вислав рекомендації робітникам урядових департаментів і державних установ не використовувати мобільний додаток TікТок на робочих пристроях.

Про це сповіщає Reuters.

За словами голови NCSC Річарда Брауна, ТікТок становить ризик, оскільки “знаходиться на дуже високому рівні стосовно обсягу зібраних застосунком даних”, зважаючи на політику законодавства Китаю щодо збору розвідувальної інформації.

“Необхідно оцінити всі ризики і з розумом підходити до використання додатку, щоб дані ірландського уряду не були в майбутньому скомпрометовані”, – пояснив Браун.

Представники NCSC відзначили, що немає ніяких причин для заборони політикам використовувати платформу на особистих приватних пристроях. Додаток також іноді можна використовувати й на робочих телефонах, зокрема у випадку ділової необхідності.

TikTok, власником якого є китайська компанія ByteDance, знаходиться під “пильною увагою” державних установ через побоювання, що китайський уряд буде використовувати мобільний застосунок для збору даних користувачів або просування власних інтересів.

Додамо, що спікер Палати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті написав, що у Китаї мають доступ до даних користувачів TikTok. Раніше керівництво застосунку заперечувало передачу даних користувачів китайському уряду.

Як повідомляли #Букви, наприкінці 2022 року верхня палата Конгресу США одностайно проголосувала за проєкт закону, який передбачає заборону використання застосунку TikTok на державних телефонах і пристроях. Рішення відбулося з огляду на безпеку та приналежність соцмережі китайським виробникам.

Також застосунок заборонили на офіційних пристроях у Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії, Нідерландах, Великій Британії та Новій Зеландії. Аналогічне рішення ухвалили в Європарламенті та Єврокомісії.