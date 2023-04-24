Про це сповіщає Reuters.
За словами голови NCSC Річарда Брауна, ТікТок становить ризик, оскільки “знаходиться на дуже високому рівні стосовно обсягу зібраних застосунком даних”, зважаючи на політику законодавства Китаю щодо збору розвідувальної інформації.
“Необхідно оцінити всі ризики і з розумом підходити до використання додатку, щоб дані ірландського уряду не були в майбутньому скомпрометовані”, – пояснив Браун.
Представники NCSC відзначили, що немає ніяких причин для заборони політикам використовувати платформу на особистих приватних пристроях. Додаток також іноді можна використовувати й на робочих телефонах, зокрема у випадку ділової необхідності.
TikTok, власником якого є китайська компанія ByteDance, знаходиться під “пильною увагою” державних установ через побоювання, що китайський уряд буде використовувати мобільний застосунок для збору даних користувачів або просування власних інтересів.
Додамо, що спікер Палати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті написав, що у Китаї мають доступ до даних користувачів TikTok. Раніше керівництво застосунку заперечувало передачу даних користувачів китайському уряду.
Як повідомляли #Букви, наприкінці 2022 року верхня палата Конгресу США одностайно проголосувала за проєкт закону, який передбачає заборону використання застосунку TikTok на державних телефонах і пристроях. Рішення відбулося з огляду на безпеку та приналежність соцмережі китайським виробникам.
Також застосунок заборонили на офіційних пристроях у Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії, Нідерландах, Великій Британії та Новій Зеландії. Аналогічне рішення ухвалили в Європарламенті та Єврокомісії.
- Співробітники лондонської мерії більше не матимуть додаток TikTok на своїх гаджетах у зв’язку з забороною на застосунок з міркувань безпеки.
- 14 березня міністр з питань безпеки Великої Британії Том Тугендхат заявив, що звернувся до Національного центру кібербезпеки з проханням переглянути загрози, створені TikTok, на тлі закликів накласти заборону на додаток.
- В Європі навряд чи вирішать заборонити TikTok, який належить Китаю. У компанії вважають, що ЄС для блокування будь-якої програми необхідно мати дуже серйозну правову базу.
- Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за проєкт закону, який надає президенту Джо Байдену повноваження заборонити китайську соцмережу TikTok у Сполучених Штатах Америки.