Про це повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.

“Ми не впевнені в цьому (в причетності талібів)… Ми проведемо розслідування щодо вчорашнього теракту, аби дізнатися якомога більше про те, що сталося, але не хочу забігати наперед”, – сказав Кірбі.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and deputy director for regional operations and force management for the @TheJointStaff, Army Maj. Gen. William “Hank” Taylor, hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/CClv9pavPU

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 27, 2021