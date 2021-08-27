У Пентагоні припускають причетність бойовиків терористичної організації "Таліба до теракту, що стався вчора біля аеропорту Кабула (Афганістан).

Про це повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.

“Ми не впевнені в цьому (в причетності талібів)… Ми проведемо розслідування щодо вчорашнього теракту, аби дізнатися якомога більше про те, що сталося, але не хочу забігати наперед”, – сказав Кірбі.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and deputy director for regional operations and force management for the @TheJointStaff, Army Maj. Gen. William “Hank” Taylor, hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/CClv9pavPU — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 27, 2021

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, що стався напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула.

Він назвав загиблих в Афганістані військовослужбовців – героями.

“Ті, хто здійснив ці теракти, ті, хто бажають зла Америці, я вам скажу: “Ми не вибачимо. Ми не забудемо. Ми шукатимемо вас. Ми знайдемо вас й змусимо заплатити“, – заявив Байден.

Президент США наказав завдати удар у відповідь.

“Ми завдамо удару по керівниках ІДІЛу, ми зробимо це. Я вже дав відповідний наказ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний, вигідний для нас, час, в тих місяцях, які самі визначимо”, – попередив Байден.

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