Про це повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.
“Ми не впевнені в цьому (в причетності талібів)… Ми проведемо розслідування щодо вчорашнього теракту, аби дізнатися якомога більше про те, що сталося, але не хочу забігати наперед”, – сказав Кірбі.
LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and deputy director for regional operations and force management for the @TheJointStaff, Army Maj. Gen. William “Hank” Taylor, hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/CClv9pavPU
— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 27, 2021
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Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.
Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, що стався напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.
Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.
Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула.
Він назвав загиблих в Афганістані військовослужбовців – героями.
“Ті, хто здійснив ці теракти, ті, хто бажають зла Америці, я вам скажу: “Ми не вибачимо. Ми не забудемо. Ми шукатимемо вас. Ми знайдемо вас й змусимо заплатити“, – заявив Байден.
Президент США наказав завдати удар у відповідь.
“Ми завдамо удару по керівниках ІДІЛу, ми зробимо це. Я вже дав відповідний наказ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний, вигідний для нас, час, в тих місяцях, які самі визначимо”, – попередив Байден.
Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.
- 30 та 31 серпня, в останні дні евакуації людей з аеропорту Кабула, США заберуть передусім своїх військовослужбовців. Наразі таких понад 5 тисяч.
- Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та розв’язання конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.
- США готові надавати політичний притулок біженцям з Афганістану у разі відсутності причин для отримання імміграційної візи.