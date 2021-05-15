За минулу добу, 14 травня, в Україні зафіксували 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2197 осіб;

летальних випадків – 322;

одужало – 17 202 особи;

здійснено тестувань за добу – 76 496 (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 150 244 особи;

одужало – 1 849 803 особи;

летальних випадків – 47 942;

проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Водночас, за минулу добу було щеплено проти коронавірусу 23 638 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 936 499 людей, з них отримали 1 дозу – 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 544 випадки/ 1 652 щеплення;

Вінницька область – 141 випадок/ 894 щеплення;

Волинська область – 206 випадків/ 742 щеплення;

Дніпропетровська область – 518 випадків/ 1 817 щеплень;

Донецька область – 480 випадків/ 1 174 щеплення;

Житомирська область – 140 випадків/ 926 щеплень;

Закарпатська – 97 випадків/ 1 085 щеплень;

Запорізька область – 342 випадки/ 1 021 щеплення;

Івано-Франківська область – 115 випадків/ 1 378 щеплень;

Київська область – 318 випадків/ 678 щеплень;

Кіровоградська область – 95 випадків/ 488 щеплень;

Луганська область – 159 випадків/ 593 щеплення;

Львівська область – 432 випадки/ 2 026 щеплень;

Миколаївська область – 212 випадків/ 617 щеплень;

Одеська область – 351 випадок/ 1 364 щеплення;

Полтавська область – 298 випадків/ 1 512 щеплень;

Рівненська область – 353 випадки/ 874 щеплення;

Сумська область – 190 випадків/ 339 щеплень;

Тернопільська область – 153 випадки/ 688 щеплень;

Харківська область – 630 випадків/ 620 щеплень;

Херсонська область – 186 випадків/ 511 щеплень;

Хмельницька область – 192 випадки/ 1 038 щеплень;

Черкаська область – 345 випадків/ 417 щеплень;

Чернівецька область – 88 випадків/ 590 щеплень;

Чернігівська область – 211 випадків/ 594 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 271 мобільною бригадою з імунізації та 910 пунктами щеплення.

Станом на 14 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 553 415 людей.