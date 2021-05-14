Протягом минулої доби, 13 травня, в Україні було підтверджено 7 562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, за добу захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

До лікарень госпіталізували 2 195 осіб.

Протягом доби від ускладнень коронавірусу померли 287 пацієнтів. Від початку епідемії кількість летальних випадків в Україні склала 47 620.

Водночас одужали за добу 15 958 пацієнтів. За весь час коронавірус в Україні подолали 1 млн 832 тис. 601 людина.

Від початку епідемії в нашій країні було підтверджено 2 млн 143 тис. 448 випадків зараження коронавірусом.

За останню добу було здійснено 79 452 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445).

Всього було проведено 9 млн 790 тис. 291 ПЛР-тестування.

Протягом 13 травня в Україні 21 587 людей отримали щеплення проти COVID-19. Від початку кампанії з вакцинації були щеплені 918 164 людини. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8 358 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;

Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;

Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;

Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;

Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;

Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;

Закарпатська – 105 випадків/ 1 337 щеплень;

Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;

Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;

Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;

Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;

Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;

Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;

Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;

Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;

Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;

Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;

Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;

Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;

Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;

Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;

Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;

Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;

Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;

Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація здійснювалася 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.

Станом на 13 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 550 017 людей.