Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув перший з позовів щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які йому належать. Залишилось ще 10.

Про це повідомили у пресслужбі Верховного суду.

Як повідомлялося раніше, 10 лютого суд відмовив у порушенні провадження за двома позовами щодо цього указу, але надійшов третій.

Позивач оскаржував указ президента, стверджуючи, що було порушено його право на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали “112 Україна”, NewsOne та Zik. Провівши перевірку, суд не знайшов підстав для задоволення позову.

“Під час розгляду справи суд перевіряв, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці телеканали, порушенням прав позивача, гарантованих статями 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина“, — йдеться в повідомленні.

Позивач має 30 днів для оскарження рішення суду.

Крім цього, на розгляді суду перебувають ще 10 позивних заяв щодо цього указу.

Санкції проти телеканалів Козака

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення припинили трансляцію цих телеканалів.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрала підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкцій привітало посольство Сполучених Штатів Америки.

#Букви розбиралися у тому, чому насправді могли ввести санкції та якими є перспективи розгляду справи щодо їхнього скасування в судах.

Юрист Назар Чорний в коментарі #Буквам розповів, як працює механізм санкції та чи зможуть зазначені фізичні та юридичні особи їх позбутися.