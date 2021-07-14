Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що її книга під назвою "Кожен із нас президент" буде продаватися в Російській Федерації, тому що це "не заборонено законодавством".

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню “КП в Україні”.

Мендель розповіла, що книга написана двома мовами, тому що “вона б хотіла, щоб читачем цієї книги був кожен українець, хто вміє читати”.

“Я б хотіла, щоб мою книгу читали різні групи українців, і тому звернулася в “КСД” (Клуб Сімейного Дозвілля). Вони вміють створювати і продавати масовий продукт. До речі, книгу можна буде продавати і в Росії”, – зазначила вона. “Книги продають в Україні та Росії, це не заборонено законодавством”, – додала експрессекретарка.

Також вона запевнила, що спочатку писала свою книгу українською та англійською мовами.

“А потім все-таки прийшла до російської. Я не російськомовна. Якщо мене розбудити і щось запитати, спросоння почну відповідати українською. Але книгу писала російською, для мене це був виклик”, – сказала Мендель.

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою “роботу прессекретарем президента”, “деякі інсайди прийнятих рішень”, політику та “самоідентифікацію українців як нації”. Книга має вийти друком вже цього місяця. Тираж, видавництво та назва наразі не відомі.

Згодом Мендель опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до книги.

Також колишня прессекретарка Зеленського представила фрагмент з неї під назвою “Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути та сприймати”. Мендель зазначена в публікації як “експерт з комунікацій”.

8 липня Мендель розповіла, що її книгу надрукувало українське видавництво “Клуб сімейного дозвілля”. Вона матиме назву “Кожен із нас – Президент”, а її вартість становитиме 190 гривень.

30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Водночас вона залишається в Офісі президента у статусі радниці з роботи з іноземним контентом і медіа.

Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.