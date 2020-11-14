Президент України Володимир Зеленський заявив, що нашу країну "намагалися втягнути у внутрішні справи" Сполучених Штатів Америки. Він назвав перемогою влади те, що цього не сталося.

Таку заяву він зробив у своєму новому “влозі із самоізоляції”, який опублікований на Facebook-сторінці глави держави.

“Тема, яка, судячи зі стрічки в Facebook, цікавить наших громадян не менше, ніж власні місцеві вибори. Це вибори президента в Сполучених Штатах Америки. Питання: “До чого тут Україна?” Правильно. Абсолютно ні до чого. І це і є, я вважаю, наша перемога. Нас намагалися втягнути у внутрішні справи іншої держави. Дехто, всередині країни, мріяли, щоб ми допустили помилку. Але Україна гідно пройшла цей шлях і, незважаючи ні на що, зберегла незмінну, двопалатну підтримку США”, – наголосив Зеленський.

За його словами, сьогодні “всі визнають”, що позиція української влади “була правильною”.

“Сьогодні всі визнають, що наша позиція була правильною, вона показала невтручання у вибори іншої держави. А, отже, і найголовніше, Україна була і залишається партнером і другом, як для демократів, так і для республіканців. Можливо, це трохи пафосно, але Україна об’єднує Сполучені Штати”, – заявив Зеленський.

Варто відзначити, що ще в травні цього року чинний глава держави на пресконференції коментував “плівки Деркача” – аудіозапис розмови п’ятого президента України Петра Порошенка з екс-віцепрезидентом США Джо Байденом (який у листопаді виграв президентські вибори в США). Тоді Зеленський згадував про відкриття кримінального провадження за фактом цих записів.

“Про Порошенка-Байдена – так, я чув. Я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача. Будуть розслідувати. Я знаю, що це може бути сприйнято як держзрада, кваліфіковано цю кримінальну справу. Це до правоохоронців”, – заявив тоді Зеленський.

“Плівки Деркача” та реакція США

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння. Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.

Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий не так давно був звільнений із органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.

Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати наші країни.

У червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.

У серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія робить зусилля задля того, щоб зменшити шанси демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента. В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.

За даними ЗМІ, український нардеп Андрій Деркач, якого звинувачують у сприянні Кремлю з втручанням у вибори в США 2020 року, мав команду лобістів у Вашингтоні.

У вересні США ввели санкції проти осіб, пов’язаних з російською “фермою тролів” — так званим Агентством інтернет-досліджень, яке, як вважається, спонсорують компанії Пригожина. В санкційний список потрапив український нардеп Андрій Деркач.