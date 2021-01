Про це повідомляє газета The New York Times.

Відео, розміщене в Twitter, демонструє момент, коли жінку було застрелено. Можна побачити, як протестувальниця намагалася потрапити до лобі спікера через зламані двері. Було чути один гучний ляск і жінка впала на підлогу.

Slow motion of Capitol shooting where woman was killed. She was climbing up a broken door at the Speaker's Lobby prior to being shot. pic.twitter.com/9sVM2ShY4N

— 🇸🇪 Love Loving 🇸🇪 (@BigDumbSwede) January 6, 2021