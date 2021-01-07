Протестувальниця, яка отримала вогнепальне поранення всередині будівлі Капітолія після її захоплення, померла.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Як повідомлялося, під час масових заворушень та захоплення будівлі Капітолія у Вашингтоні постраждали кілька правоохоронців, щонайменше одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення. Згодом поліціянти повідомили, що поранена жінка померла. Її ім’я наразі не встановлено. Поліція не надає інформації про те, хто в неї стріляв. Начальник столичного управління поліції Роберт Конті заявив раніше, що вона була “цивільною особою” і що його офіцери вели розслідування.

Відео, розміщене в Twitter, демонструє момент, коли жінку було застрелено. Можна побачити, як протестувальниця намагалася потрапити до лобі спікера через зламані двері. Було чути один гучний ляск і жінка впала на підлогу.

Slow motion of Capitol shooting where woman was killed. She was climbing up a broken door at the Speaker's Lobby prior to being shot. pic.twitter.com/9sVM2ShY4N — 🇸🇪 Love Loving 🇸🇪 (@BigDumbSwede) January 6, 2021

Після того, як вона впала, поруч з нею стояв чоловік в шоломі і з гвинтівкою військового зразка, і були чутні крик. Чоловік в костюмі підійшов до жінки й присів поруч з нею.

Holy Shit! here is the video of cops shooting and what looks like killing a Trump-supporting woman inside of the capitol #WashingtonDC pic.twitter.com/wVjg7g1mav — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) January 6, 2021

Що відбувається у Вашингтоні?

Як відомо, о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головував на засіданні віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Напередодні Пенс піддавався тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом.

Перед засіданням Конгресу у Вашингтоні розпочався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю. Засідання Конгресу було припинено, законодавців евакуювали.