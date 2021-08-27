Президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський проведуть зустріч у Вашингтоні 31 серпня. Вдруге їх зустріч не переноситимуть.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він акцентував, що наразі немає передумов для того, аби скасувати чи перенести візит Зеленського до США. За його словами, американська сторона активно готується до зустрічі.

“Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона щодо можливого перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні активно готувалися до візиту президента України з американської сторони”, – повідомив Кулеба.

Таке питання Кулеба отримав через те, що вчора, 26 серпня, Білий дім вимушений був перенести, а потім і скасувати заплановану зустріч президента США Джо Байдена з очільником ізраїльського уряду Нафталі Беннеттом. Зустріч відбулася сьогодні, оскільки Байден змінив робочий графік через теракт в Кабулі (Афганістан).

ОНОВЛЕНО. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі підтвердила, що зустріч Байдена та Зеленського відбудеться в запланований день.

“Наступного тижня президент (Байден) прийматиме президента України Зеленського в Білому домі”, – поінформувала речниця.

19 серпня стало відомо, що першу зустріч президентів США та України – Джо Байдена та Володимира Зеленського – перенесли на один день: з 30 на 31 серпня цього року.

“У зв’язку з розширенням елементів програми візиту зустріч глав України та США, президентів Зеленського і Байдена, відбудеться 31 серпня. Ми домовилися із США про перенесення цієї дати на один день, зокрема, через те, що формат зустрічі президентів був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й зустріч у форматі віч-на-віч“, – пояснив міністр закордонних справ України Кулеба.

Варто зауважити, що в липні Білий дім оголошував 30 серпня як офіційну дату першої зустрічі Байдена із Зеленським.

Перша розмова Байдена та Зеленського відбулася за 2,5 місяця після інавгурації американського президента. 2 квітня під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

7 червня відбулася друга розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. У Білому домі тоді повідомили, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон “цього літа”. Водночас Зеленський повідомив, що його запрошено “відвідати Білий дім у липні”.

Сповіщаючи про результати телефонної розмови, Україна заявила, що Байден підтримав план членства в НАТО. Згодом цю заяву виправили.