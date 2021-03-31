Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Иск касается заявления Подоляка, которое он сделал после акции протеста в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко. Тогда советник руководителя Офиса президента уверял, что “Рух опору капітуляції”, “Вільні люди”, “Демократична Сокира”, “Справа громад” были среди организаторов акции. По его словам, все они связаны с пятым президентом Петром Порошенко.

Адвокат Анна Коновалова отметила, что защита деловой репутации – это право юридического лица через суд требовать опровержения недостоверной информации о нем, то есть сведения, не соответствующие действительности, или изложенные ложно.

“Именно такая информация 21.03.2021 года была выложена на своей странице в сети Facebook господином Подоляком Михаилом Михайловичем. Распространение публикаций с недостоверной неправдивой информации крайне негативно влияет и нарушает неимущественные права общественной организации и ее деловую репутацию”, – отметила она.

Кроме того, по словам депутата Киевсовета от “Европейской Солидарности” Александра Погребиского, вчера с трибуны Парламента представитель ГБР, который отчитывался перед депутатами, официально сообщил, что ГБР не зафиксировало никаких политических сил или каких-либо политиков, которые были причастны к организации проведения митингов в субботу, о которых отмечал и Подоляк, и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он также призвал Подоляка и Геращенко публично извиниться перед Порошенко и перед ОО “Справа громад”.

“У вас есть опция – Антон Геращенко и Подоляк – вы можете публично официально извиниться перед пятым президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко и перед ОО “Справа громад” за ту ложную информацию, которую вы распространили публично относительно этой организации и этого политика. И ОО “Справа громад”, и Петр Алексеевич Порошенко в свою очередь отзовут исковые требования, о которых говорилось вчера и мы сообщаем сегодня”, – резюмировал Погребиский.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это: