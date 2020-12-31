Дорогие читатели #Букв, вот и подходит к концу этот год. Он точно был сложным для нас всех, но, кажется, именно в течение него мы поняли, кто для нас — самые близкие и ценные, насколько хрупко наше здоровье, и что ценить надо каждое мгновение жизни.

Мы рады, что в этом году мы несколько раз были отмечены Институтом массовой информации — как медиа с высоким соблюдением стандартов и без джинсы.

Мы старались как можно оперативнее доносить до вас информацию о главных событиях в стране и мире.

Наши бдительные фотографы не спускали глаз с депутатов Верховной Рады и ловили их тайные переписки о кулуарных договоренностях. Так мы узнавали о распрях в большинстве, обидах Андрея Ермака на Гео Лерос, закулисных торгах законопроектами. И, конечно, о том, что сырники иногда очень мешают депутатской работе.

Мы посетили почти каждое заседание по делу Шеремета, следили по делам Майдана и Сергея Стерненко, писали репортажи о наводнении в Карпатах и ​​общались с очевидцами пожаров в Луганской области, были там, где война ближе всего.

Посетили и самую дорогую на Лазурном берегу Франции виллу Les Cedres, которой отныне владеет украинский олигарх Ринат Ахметов.

Мы первыми нашли зарубежное имущество Александра Дубинского и написали на его примере, почему депутатам так надо было декриминализировать хоть на время электронное декларирование.

Мы рассказывали о том, как украинцы при Зеленском оплачивают долги Коломойского, а под носом Главы государства набирают обороты строительные схемы.

Вас, наших читателей, больше всего в этом году интересовали фото российской ракеты, сбившей украинский самолет в Иране (279 тысяч просмотров), смерть султана Омана после визита туда Зеленского и слова министра охраны здоровья о том, что все пенсионеры умрут.

Среди статей наиболее популярной оказался обзор реакции россиян на новогоднее поздравление Зеленского от редакции (208 тысяч просмотров). Далее же популярность досталась текстам о коронавирусе (“Воспаление легких — это и был коронавирус: стоит ставить себе диагноз постфактум”) и карантине (“Карантинное право: как избежать штрафов. Советы юристов”).

Мы надеемся, что в следующем году у нас будет больше возможностей писать о вещах более приятных, чем кризис и болезни.

Желаем вам в наступающем году крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, успехов во всех ваших делах и начинаниях, а также вернуться к активным путешествий по миру!